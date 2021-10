Warten auf Wlan am Bahnhof

Ohne Wlan am Bahnhof in Coesfeld: Die Kreistagsmitglieder Dr. Julian Allendorf (l.) und Hermann-Josef Vogt.

Der Zug hat Verspätung, kommt nicht. Wer am Bahnhof steht und schnell mit dem Smartphone im Internet nachgucken will, wie es weitergeht, hat oft Pech: Kein Wlan. Blöd, wenn dann auch noch das eigene Datenvolumen schon verbraucht ist. Aus dem Kreis Coesfeld kommt jetzt ein Vorstoß, um das zu ändern. In einem gemeinsamen Antrag fordern die Politiker aller Fraktionen im Kreistag des Kreises Coesfeld, dass an den Bahnhöfen im Münsterland kostenlos Wlan eingerichtet wird.