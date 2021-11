Warum Sankt Martin im Münsterland solch eine große Rolle spielt

Münsterland

Kaum ein Namensfest wird im Münsterland so sehr gefeiert wie der Martinstag am 11. November. Mit Kirmes, Jahrmärkten und natürlich Umzügen inklusive Mantelteilung. Zugleich startet am 11.11. die Karnevalssession. Wir erklären ausführlich, wie das alles zusammenhängt.

Von Johannes Loy