Warum wir schlafen müssen – und es uns oft nicht gelingt

Münster/Telgte

Wir schlafen, um uns zu regenerieren? Das trifft auf jeden Fall zu, erklärt aber noch nicht alles. Weshalb wir schlafen, ist in vielen Punkten bis heute unklar. Ein Fakt jedoch ist unumstritten: Wir brauchen diese Ruhephase. Und das am besten in der Nacht.

Von Annegret Schwegmann