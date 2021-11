Was am Volkstrauertag verboten ist

Am Volkstrauertag am Sonntag (14. November) wird bundesweit der Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft gedacht. An dem stillen Feiertag gelten bestimmte Verbote, die von den Bundesländern geregelt werden. Was in NRW gilt.

Am Volkstrauertag wird an alle Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft erinnert.

Der Volkstrauertag findet in Deutschland zwei Sonntage vor dem ersten Advent statt. Ursprünglich ist der Tag eingeführt worden, um der Opfer des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde der Tag zu einem "Heldengedenktag" umgedeutet und zu Propagandazwecken missbraucht. Infolge der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, der auf allen Seiten etwa 50 Millionen Tote forderte, wurde der Volkstrauertag in der Bundesrepublik 1952 wieder eingeführt und genießt seither besonderen gesetzlichen Schutz.

Während von den 1950er Jahren bis in die 1980er Jahre am Volkstrauertag vor allem um die gefallenen deutschen Soldaten getrauert wurde, rückten später die Opfer des Nationalsozialismus in den Fokus. Mittlerweile wird allgemein an alle Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft erinnert und es werden zudem verstärkt aktuelle Entwicklungen in den Blick genommen. Der Volkstrauertag soll auch ein Symbol für Frieden und Versöhnung sein.



Rituale am Volkstrauertag

Am Volkstrauertag finden bundesweit Kranzniederlegungen und Gedenkgottesdienste statt. Bei der traditionellen zentralen Gedenkstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages spricht der Bundespräsident in Anwesenheit hochrangiger Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft - zugegen sind die Bundeskanzlerin, das Kabinett und andere internationale diplomatische Gäste.



Im vergangenen Jahr war der britische Thronfolger Prinz Charles zu Gast im Bundestag.

Stiller Feiertag - was ist verboten?

Damit am Volkstrauertag die Gelegenheit zu Einkehr und Besinnung besteht, existieren gesetzliche Regelungen, die Einschränkungen für den Alltag bedeuten. Obwohl der Volkstrauertag deutschlandweit ein sogenannter stiller Feiertag ist, sind die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich streng.

In Nordrhein-Westfalen dürfen von fünf Uhr früh bis 13 Uhr

gewerbliche Ausstellungen,

sportliche Veranstaltungen,

Zirkusveranstaltungen,

Volksfeste,

Spielhallen,

Wettannahmestellen,

Spielbanken und

Freizeitanlagen (soweit dort tänzerische oder artistische Darbietungen angeboten werden)

nicht geöffnet und besucht werden.

Musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeglicher Art in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb sowie alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz sind am Volkstrauertag in NRW sogar bis 18 Uhr untersagt.