Was kann man gegen Pedelec-Unfälle tun?

Im Kreis Steinfurt hat es in den letzten Tagen zwei tödliche Pedelec-Unfälle gegeben. Woran liegt das und was kann man dagegen tun? Über die Schattenseiten eines Trends:

Am vorletzten Wochenende ist ein 44-Jähriger in Hopsten mit seinem Pedelec, landläufig auch E-Bike genannt, tödlich verunglückt. Nach ersten Ermittlungen touchierte er auf der unbeleuchteten Straße ein am rechten Seitenrand geparktes Fahrzeug.

Eine Woche später entdeckten Zeugen in Ibbenbüren eine leblose Person an einer Straßenkreuzung. Auch hier war ein Pedelecfahrer gestürzt. In einem scharfen Kurvenverlauf kam der 60-Jährige aus bislang noch nicht geklärter Ursache vom Radweg ab.

Die Schattenseiten des E-Bike-Trends zeigt sich auch in der Verkehrsstatistik.

Video (30.8.) in Kooperation mit dem WDR: