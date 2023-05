Das sonnige Wetter lockte tausende Besucher zur Messe „Gartenträume“ (o.l.), das Hansafloß ist in Münsters Hafen eingeweiht worden (o.r.) und die Münster Blackhawks starten mit einer ernüchternden Niederlage ins Zweitliga-Abenteuer (u.r.) und der Wildpferdefang in Dülmen lockte etliche Zuschauer.

Matthias Essmann hat verkauft, eine Unternehmensgruppe aus München übernimmt die Bäckerei-Kette. Erstmals wird live in Dülmen auf dem Marktplatz der Wildpferdefang übertragen. In Münster wird das Hansafloß offiziell eingeweiht, in Schöppingen findet das 30. Bluesfestival statt und in Havixbeck lockt Burg Hülshoff mit der Messe „Gartenträume“. Viel los am Pfingstwochenende. Leider gab es auch einige Unfälle in der Region: Innenminister Reul zeigt sich besorgt. Unsere Übersicht:

Essmann's Backstube ist nach Bayern verkauft

Münsterische Klima-Aktivistin im Interview

Traditioneller Wildpferdefang zieht Tausende Besucher an

Hansafloß in Münsters Hafen feierlich eingeweiht

Zu schnell gefahren: 71-jähriger Warendorfer vor Gericht

Kreis Warendorf übt deutliche Kritik am Zahlenwerk

Heimspiel in der ausverkauften Halle Münsterland

Messe „Gartenträume“ bleibt ein Publikumsmagnet

In der Werse könnten Kampfmittel gefunden worden sein.

1700 Zuschauer lauschen bluesigen Klängen

Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag

Tödliche Unfälle: Reul mahnt zur Vorsicht

Blackhawks zahlen Lehrgeld gegen Rostock

Ereignisse beim Bundesliga-Finale überschlagen sich