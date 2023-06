Bergsteiger-Paar aus dem Münsterland meckert über seine Retter

Ein Bergsteiger-Paar aus dem Münsterland ist am winterlichen Watzmann in Bergnot geraten. Bei der aufwendigen Rettungsaktion soll es nach Angaben der Bergwacht zu Streit zwischen Touristen und Helikopter-Besatzung gekommen sein. Der Grund dafür klingt banal.

Großeinsatz am Watzmann

Hubschrauber der Bergwacht Ramsau waren bei der Rettungsaktion am Watzmann im Einsatz.

Ein 37-jähriger Mann und seine 29-jährige Begleiterin aus dem Münsterland hatten sich am Pfingstsonntag auf dem Watzmann bei Berchtesgaden verstiegen. Wie die Bergwacht Ramsau am Dienstag berichtet, soll das Paar gegen 14 Uhr einen Notruf abgesetzt haben. Sie seien bei der noch immer sehr winterlichen Watzmann-Überschreitung zwischen Mittel- und Südspitze in Bergnot geraten. Danach waren sie bei etwa fünf Grad wohl zu erschöpft, um weiter zu gehen.

Bei der aufwendigen Rettung am nebeligen Berg mit Helikopter seien dann nach Angaben der Bergwacht deutliche Worte gefallen. Der Grund: Die Bergsteiger wollten offenbar nicht ihren ausgepackten Hüttenschlafsack zurücklassen. Das habe die Bergwacht angeordnet, weil die Zeit bei der instabilien Wetterlage gedrängt habe. Die Retter hätten das Paar sehr direkt aufgefordert, nicht mehr zeitaufwendig ihre Biwak-Ausrüstung einzupacken, damit der Helikopter bei sehr schlechter Sicht eine kurze Wolkenlücke nutzen und beide sofort holen konnte, heißt es im Lagebericht.

Bergwacht verärgert

Gelandet im Tal hätten sich die Geretteten missmutig geäußert, dass sie als Patienten noch nie so schlecht behandelt worden seien, woraufhin sie auch sofort verschwunden seien. „Wir müssen in derart hochdynamischen Einsatzlagen oft sehr schnell Entscheidungen treffen und auch mal recht direkt mit Betroffenen sprechen, die nicht immer sofort die Brisanz der Lage und das hohe Risiko für alle Beteiligten realistisch einschätzen können. Ein zurückgelassener Schlafsack steht in keinem Verhältnis zu Leben und Gesundheit von Menschen“, sagt Bergwacht-Sprecher Michael Renner.

Er habe sich mit seinen Kameraden trotz langjähriger Einsatzerfahrung über die Reaktion ärgert: „Betroffene reagieren unter den Eindrücken einer Ausnahmesituation sicher anders, als sie es vielleicht sonst machen würden, weshalb wir so etwas nicht überbewerten, auch wenn es etwas irritiert, da wir ja nur möglichst gut helfen wollen.“

Großeinsatz mit 16 Rettungskräften

Für die Rettung der beiden Touristen waren 16 Bergwachtler und zwei Helikopter über sieben Stunden im Einsatz. Bei Sichtweiten von nur wenigen Metern sei der Einsatz für die Bodenkräfte aufwendig gewesen, ein Hubschrauber habe konstant über dem Berg gekreist, um die beiden Bergsteiger bei einer Wolkenlücke sofort an Bord winden zu können.

Insgesamt sei die Bergwacht Ramsau über das lange Pfingstwochenende im Dauereinsatz gewesen. „Wir sind zunehmend verwundert über die gefährliche Erwartungshaltung, die sich scheinbar mehr und mehr zu etablieren scheint, dass die Rettung im Hochgebirge bei Wind und Wetter sowohl eine garantierte als auch eine unkritische Sache wäre – auch wenn manche Bergsteiger das vielleicht nicht so gut einschätzen können und anders reagieren als jemand, der tatsächlich weiß, auf was er sich bei einer winterlichen Grat-Überschreitung einlässt. Auch für uns war der Einsatz im rutschigen und schwer einzuschätzenden Altschnee im Absturz-Gelände riskant“, sagt Bergwacht-Sprecher Renner.