Weg vom Handy, raus in die Natur

Fünf Männer aus Lüdinghausen wollen Survival-Trainings für Kinder und Jugendliche anbieten. Essen sammeln, Wasser filtern, selbst eine Unterkunft bauen: Das volle Wildnis-Programm. Sie seien keine Spinner, betont das „Bushcraft Team Lüdinghausen“, vielmehr treibt sie eine große Faszination an.

Neue Gruppe bietet Survival-Kurse für Jugendliche an

Am Anfang ihres Plans, Survival-Trainings für Kinder und Jugendliche anzubieten, stand ein „YouTube“-Phänomen, erzählt Jörg Treczak vom „Bushcraft Team Lüdinghausen“. Unter dem Stichwort „7 vs. Wild“ („Sieben gegen die Wildnis“) ließen sich vor anderthalb Jahren stets sieben Leute im Rahmen einer Reality-Serie mit sieben zuvor ausgesuchten Gegenständen in der Wildnis aussetzen, um dort eine gewisse Zeit zu überleben. „Ich bin Lehrer und habe mitbekommen, dass das Thema von Kindern und Jugendlichen gut aufgenommen wird“, sagt Treczak, der gemeinsam mit vier weiteren Männern das „Bushcraft Team Lüdinghausen“ bildet.