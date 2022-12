Für drei Viertel der Deutschen hat Glück ein Gesicht – das ihrer Familie. Doch warum streiten sich so viele Menschen ausgerechnet an Weihnachten, dem größten Familienfest des Jahres?

Die Creditplus Bank AG hat vor einer Weile eine Umfrage in Auftrag gegeben, deren Ergebnis sie wahrscheinlich selbst verblüfft hat. Jeder zehnte Befragte gab darin an, Streit unter dem Weihnachtsbaum aus eigener Erfahrung zu kennen. Christiane Watzel wäre vermutlich nicht überrascht gewesen. Kurz vor dem Fest sitzt die Familientherapeutin und Psychologin regelmäßig Paaren gegenüber, die mit Sorgen an das bevorstehende Weihnachten denken. Der fast immer gleiche Grund: zu hohe und oft auch egoistische Erwartungen. „Weihnachten“, stellt Christiane Watzel lakonisch fest, „ist nicht ganz unkritisch.“