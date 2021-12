Kinder hatten es verdient

Sie gehört zum „Ahlener Advent“ wie Glühwein und Bratwurst: die „Lebendige Krippe“ mit echten Schafen und Eseln. In dieser Kulisse führten am Samstag insgesamt 17 Kinder der Albert-Schweizer-Grundschule die Weihnachtsgeschichte auf.

Fast etwas verlegen nahmen die Kinder am Ende der Aufführung den tosenden Beifall der Zuschauer entgegen.

Ein „Ahlener Advent“ ohne die „Lebendige Krippe“? Mittlerweile undenkbar. Nicht nur, weil die strohbedeckte Bühne jedes Mal ein echter Hingucker ist. Vor allem die bei Groß und Klein beliebte Weihnachtsaufführung mit echten Tieren hat sich beim Budenzauber in Ahlens guter Stube zu einer echten Tradition gemausert. Dementsprechend froh waren alle Beteiligten, dass das Krippenspiel am Samstag in seiner achten Auflage stattfinden konnte und nicht erneut, wie im vergangenen Jahr, von der Corona-Pandemie ausgebremst wurde.

„Die Kinder haben es sich verdient“, betonte ein sichtlich ergriffener Ralf Mersch, der die Aufführung mit seinem Team ehrenamtlicher Helfer seit jeher betreut, bei der Begrüßung. Man habe lange gewartet und sich dann vor einigen Wochen entschieden, das Krippenspiel stattfinden zu lassen und den Kindern „diese Freude zu ermöglichen“. Währenddessen scharten die 17 Darsteller aus der dritten und vierten Klasse der Albert-Schweizer-Grundschule in ihren Kostümen bereits mit den Hufen und warteten darauf, endlich vor ihren Eltern, Bekannten und den sonstigen Besuchern des „Ahlener Advents“ die berühmte Geschichte von der Geburt Jesu aufführen zu können.

Seit Ende Oktober jede Woche geprobt

Schließlich hatten sie sich auf diesen Tage schon lange vorbereitet und auf ihren großen Auftritt vor Publikum hingefiebert: Sie studierten das Stück seit Ende Oktober jeden Dienstag nach dem regulären Unterricht ein und hatten dabei jede Menge Spaß. „Die Stimmung war von Anfang an prächtig“, konnte Mersch berichten. Die gemeinsamen Proben hätten die Schüler schnell zusammengeschweißt. Und das, obwohl durchgehend mit Masken geübt worden sei.

Das Happy-End der Weihnachtsgeschichte: Maria und Josef mit dem neugeborenen Christuskind in der Krippe zu Bethlehem. Foto: Martin Feldhaus

Diese Begeisterung war beim Krippenspiel auf der strohbedeckten Bühne dann auch durchgehend zu spüren. Umrahmt von echten Schafen und Eseln führten die Albert-Schweizer-Schüler mit viel Liebe zum Detail und ganz souverän die erfolglose Suche der werdenden Eltern Maria und Josef nach einer Herberge und die anschließende Geburt in der Krippe auf. Eine Aufführung, für die sie tosenden Beifall vom Publikum und Lob von ihren Lehrern erhielten, von denen ebenfalls viele zur „Lebendigen Krippe“ gekommen waren. „Ich freue mich riesig darüber, dass das heute geklappt hat“, betonte Schulleiterin Kirsten Krimp­hove angesichts des gelungenen Auftritts und leuchtender Augen ihrer Schüler.

„ Die Aufführung hat mittlerweile schon Tradition. “ Manuel Wiesrecker

Die musikalische Begleitung des Krippenspiels übernahm Thomas Stratmann. Für die Technik zeichnete Mobilsound-Geschäftsführer Uwe Kloß verantwortlich. Unterstützt wurde das Krippenspiel zudem, wie bereits bei seinen Vorauflagen, von der Volksbank. „Die Aufführung hat mittlerweile schon Tradition“, unterstrich Manuel Wiesrecker. Die Kinder hätten sich bei der Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen viel Mühe gegeben. Wiesrecker bedankte sich bei Ralf Mersch und Christiane Stratmann für die aufwendige Organisation und hatte zudem für alle Protagonisten ein kleines Präsent dabei.