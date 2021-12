Weihnachtsstraße aus einem Guss

Aus Palettenholz entstanden die stilisierten und beleuchteten Weihnachtsbäume, die jedes der Häuser an den beiden Straßen schmückenSind stolz auf ihre Weihnachtsbeleuchtung: Bewohnerinnen und Bewohner des Hohen Wegs und des Freisteins.Fertig: Kinder und Erwachsene freuten sich.Gemeinsam wurde der Maibaum-Mast für die Anbringung des AdventskranzesDie Nachbarn packten bereits im November an, um die Holz-Weihnachtsbäume zusammenzubauen.

Hier ein Lämpchen, dort ein Stern, ein paar Meter weiter eine Lichterkette – das war es nicht, was die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden benachbarten Straßen „Hoher Weg“ und „Zum Freistein“ wollten. Bereits im vergangenen Jahr gingen sie mit dem Plan schwanger, ihren Straßen einen einheitlichen adventlichen Look zu verpassen. Doch machte Corona vor Jahresfrist gemeinsamen Aktionen der Nachbarn einen Strich durch die Rechnung.

Im November packten die Anlieger deshalb gemeinsam an und schufen so eine Weihnachtsbeleuchtung, die das Zeug hat, selbst den bekannten Straßenzügen mit Weihnachtsbeleuchtung im Ort den Rang abzulaufen. Nicht, dass das das Ziel der Nachbarschaft wäre – aber ein Nebeneffekt, der nicht ungelegen kommt. Der Straßenzug mit der gemeinsamen T-Kreuzung will allen Menschen im Ort vorweihnachtliche Stimmung vermitteln. Ein abendlicher Spaziergang die Schöppingener Straße hin­auf und dann am Kreisverkehr links ab ins Neubaugebiet lohnt in jedem Fall.

Getroffen hatten sich die Nachbarn im Vormonat bei der Familie Ziemelis: Akkuschrauber, Hämmer, Tacker und natürlich Sägen – das waren die wichtigsten Handwerkszeuge für die Weihnachtsbäume der ungewöhnlichen Art. Sie entstanden aus Palettenholz, das einer der Nachbarn organisierte. Etliche Meter der Holzlatten wurden verarbeitet, ein Muster-Baum diente als Vorlage. Ein Dutzend Latten, zwischen mehr als einem Meter und wenigen Zentimetern groß bilden die Äste, eine weitere den Stamm. So einfach sind die Holztannenbäume aufgebaut, die vor jedem Haus stehen.

Für die richtige Stimmung am Abend sorgen allerdings die Lichter. Sie stammen aus einem Restpostenmarkt und wurden von den Nachbarn gleich en gros eingekauft. In Dreieck-Form auf die Latten des Holzbaumes getackert machen sie das schlichte Objekt zum Hingucker.

Und das um so intensiver, je mehr von den Bäumen beim Gang durch die beiden Straßen in den Blick kommen. Fast alleenartig reihen sich die Holzbäume, die in Hecken, an Baumstämmen und Laternen befestigt sind, aneinander und tauchen die Straßen in warmweißes Licht.

Die Krone setzten die Nachbarn ihrer Aktion mit dem Adventskranz auf. Er hängt hoch über der Straße an einem Mast, an dem üblicherweise der Maibaum aufgehängt wird. Man ahnt es – die rührigen Nachbarn machen nicht nur im Advent gemeinsame Sache, sondern treffen sich auch sonst dann und wann, um gemeinsam zu feiern – etwa beim Sommerfest.

Für ihren Kranz haben sich die Nachbarn überdies eine pfiffige Schaltung ausgedacht, sodass die Lichter in den Kerzen jeweils passend zum Adventssonntag angehen – erst eins, dann zwei, dann drei und schließlich vier. Und an den ersten drei Sonntagen kommen die Nachbarn, die sich für ihre Straßen so sehr ins Zeug legen, abends zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen – in Metelens Weihnachtsstraße des Jahres.