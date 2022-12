Handel erholt sich im Weihnachtsgeschäft mühsam

Das Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels läuft nicht rund. Dennoch besser als in den Vorjahren. Das Münsterland gehört zu den erfolgreichen Regionen.

In den Innenstädten läuft das Weihnachtsgeschäft aus Sicht der meisten Händler nicht optimal.

Die nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern (IHK) machen den Einzelhändlern ein wenig Hoffnung: Die Lage im Einzelhandel habe sich im laufenden Weihnachtsgeschäft leicht stabilisiert, meldeten die IHK am Donnerstag in Düsseldorf. Den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage zufolge sei Abrutschen in eine tiefere Rezession damit zunächst abgewendet, hieß es.