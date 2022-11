Das sind die Weihnachtsmärkte 2022 im Münsterland

Mehr als 80 Weihnachts- und Adventsmärkte werden im Jahr 2022 im Münsterland veranstaltet.

werden im Jahr 2022 im Münsterland veranstaltet. Allein in Münsters Innenstadt haben Besucher die Wahl zwischen sechs Weihnachtsmärkten .

haben Besucher die Wahl zwischen . Bereits Ende November eröffnen die ersten Buden - bei uns erfahren Sie, wann es wo losgeht.

Erst Corona, nun die steigenden Energiepreise: Die Weihnachtsmarktbetreiber haben es in diesem Jahr wieder einmal nicht leicht - so fallen mancherorts Attraktionen wie Eisbahnen aus und es wird vermehrt Strom gespart. Nichtsdestotrotz können sich kleine und große Gäste auch 2022 auf eine große Anzahl an Weihnachts- und Adventsmärkten, Basaren und Hüttendörfern freuen, die kulinarisch, musikalisch und handwerklich einiges zu bieten haben. An vielen Orten kommt außerdem der Nikolaus oder der Weihnachtsmann und es kann getanzt, gesungen und gebastelt werden.

Die Weihnachtsmärkte 2022 in Münster (Innenstadt)

Rund ums Rathaus im Rathausinnenhof

Mitten im Rathausinnenhof und entlang der umliegenden Straßen und Gassen versorgen über hundert Hütten und Buden die Besucher mit Süßem, Herzhaften, Getränken, Textilien, Schmuck und Handwerk. Rund eine Million Menschen werden dieses Jahr erwartet.

Wann? 21.11.2022 bis 23.12.2022

Weihnachtsmarkt im Hof des Aegidiimarktes

Eine Holzpyramide mit halbstündigem Glockenspiel und eine Krippe machen das Zentrum des Marktes aus. Kulinarisch wird neben Klassikern wie Reibekuchen, gebrannten Mandeln oder Currywurst auch Lachs sowie Grünkohl angeboten. Um sich aufzuwärmen, können Detmolder Kirschglühbier, Glühwein und heiße Cocktails genossen werden. Nicht zu vergessen sind die verschiedenen Handwerksstände, die Schmuck, Gürtel und Co. anbieten.

Wann? 21.11.2022 bis 23.12.2022

Lichtermarkt auf dem Kirchplatz der Lambertikirche

Am Fuße der Lambertikirche und der großen Weihnachtstanne bieten 30 Aussteller ihre Waren an, darunter ein breitgefächertes gastronomisches Angebot sowie diverse Handwerkswaren und Geschenkideen.

Wann? 21.11.2022 bis 22.12.2022

Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche

In der Nähe vom Dom und direkt an der Überwasserkirche wartet bereits der nächste Münsteraner Weihnachtsmarkt. Auch hier gibt es Glühwein, Handwerkskunst etc.

Wann? 21.11.2022 bis 22.12.2022

Weihnachtsdorf am Kiepenkerl

Rund um das bei Touristen und Münsteranern gleichermaßen beliebte Denkmal des Kiepenkerls können hier westfälische Spezialitäten entdeckt und genossen sowie Kunsthandwerk erworben werden.

Wann? 21.11.2022 bis 23.12.2022

X-MS Weihnachtsmarkt am Harsewinkelplatz

Auf dem Platz mit der Kirschenskulptur bleibt es kulinarisch spannend: So warten hier unter anderem Glühgin, Feuerzangenbowle, Eintöpfe und vegetarische sowie vegane Gerichte wie Falafel, Ciköfte oder Makali auf die Besucher. Gleichzeitig ist jedoch auch eine Menge Handwerkskunst, z.B. aus Keramik und Stoff, zu finden.

Wann? 21.11.2022 bis 23.12.2022

Die Weihnachtsmärkte 2022 in Münster (Stadtteile)

Weihnachtsmarkt in Münster-Albachten

Ähnlich wie der Lichtermarkt in der Münsteraner Innenstadt bietet der Weihnachtsmarkt im Stadtteil Albachten eine Tanne zum Bestaunen - mit einer Höhe von stolzen zehn Metern. Gleichzeitig besticht der Markt durch seine Budenvielfalt: von Floristik und Holzarbeiten über Adventskränze bis hin zu Glühwein, Bratwürsten und Grünkohl ist so ziemlich für jeden etwas Passendes dabei, um die Vorweihnachtszeit anklingen zu lassen.

Wann? 25.11.2022 bis 27.11.2022

Weihnachtsmarktallee in Münster-Hiltrup

Die Marktallee in Hiltrup wird für einen Tag umbenannt und verwandelt sich in eine Straße voller Weihnachtstände, Mitmach-Aktionen und Überraschungen, organisiert durch die ortsansässigen Einzelhändler.

Wann? 03.12.2022

Weihnachtsmarkt in Münster-Roxel

Wie im letzten Jahr findet auch in diesem Winter der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz der St. Pantaleon-Kirche statt. Der von der St. Pantaleon Schützenbruderschaft organsierte Markt sorgt unter anderem für das leibliche Wohl zur Weihnachtszeit.

Wann? 25.11.2022, 02.12.2022, 09.12.2022 und 16.12.2022

Die Weihnachtsmärkte 2022 im Kreis Borken

Adventsmarkt in Ahaus-Alstätte

Flammkuchen und Feuerzangenbowle - dafür ist der Weihnachtsmarkt in Ahaus rund um die Kirche im Gemeindeteil Alstätte bekannt. Auch dieses Jahr öffnet er wieder seine Pforten und lockt mit über 50 Hütten und Weihnachtsmusik.

Wann? 24.11.2022 bis 27.11.2022

Winterdorf in Ahaus

Zusätzlich zum Adventsmarkt lädt Ahaus für über einen Monat zu einem weiteren Weihnachtserlebnis ein: das "Winterdorf", ebenfalls in der Innenstadt gelegen, bietet neben den Klassikern Glühwein, Kakao und Bratwurst verschiedene Veranstaltungen zu Mitmachen an. Ob gemeinsames Singen, Aprés Ski oder der Besuch vom Nikolaus - für alle ist etwas dabei.

Wann? 04.12.2022 bis 07.01.2023

Weihnachtsmarkt in Bocholt

Musikalische, handwerkliche und kulinarische Angebote treffen in Bocholt aufeinander - eine Vielzahl an beleuchteten Tannenbäumen runden den Markt ab und sorgen für Weihnachtsstimmung.

Wann? 25.11.2022 bis 21.12.2022

Adventsmarkt im Textilwerk in Bocholt

Bekannt ist das LWL-Industriemuseum in Bocholt unter anderem für seine Dampfmaschinen und Webstühle im Textilwerk. Bereits zum 25. Mal ist es jedoch auch Austragungsort für einen Weihnachtsmarkt, auf dem - logischerweise - auch Textilwaren angeboten werden.

Wann? 22.11.2022 bis 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Borken

Kulinarische Köstlichkeiten und Handwerk aus der Region - damit möchte der Borkener Weihnachtsmarkt dieses Jahr punkten und hat daher das passende Motto "Handgemacht" ausgewählt. Auch verschiedene Musik- und Tanzgruppen sind vor Ort.

Wann? 25.11.2022 bis 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Borken-Gemen

Musikalische Darbietungen, Weihnachtsbuden und ein breites Kinderprogramm sind jährlich Bestandteile des Weihnachtsmarktes in der historischen Gemener Schlossfreiheit - auch 2022.

Wann? 02.12.2022 bis 04.12.2022

Weihnachtsmarkt auf dem Waldhof Schulze Beikel in Borken-Marbeck

Auch in diesem Jahr ist der Weihnachtsmarkt in Borken-Marbeck wieder geöffnet: 180 Stände auf einer Fläche von 3,5 Hektar locken mit allerlei Kulinarik und Handwerk. Unterstützt wird die weihnachtliche Atmosphäre durch unzählige Lichter, Tannennadeln und Christbaumkugeln.

Wann? An allen Adventswochenenden sowie am 08.12.2022 und 09.12.2022

Weihnachtsmarkt in Borken-Weseke

Der vierte Weihnachtsmarkt in Borken findet im Ortsteil Weseke statt. Mit dabei sind unter anderem ein Bratwurststand und eine Buchverkaufsaktion - beides organisiert vom Verein Kinderkrebshilfe Weseke.

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Weihnachtszauber in Gescher

Der Gescheraner Weihnachtsmarkt empfängt dieses Jahr auch Mitveranstalter aus dem Ausland - so sorgen nicht nur die klassischen Essensstände, sondern auch Food Trucks aus den Niederlanden für das leibliche Wohl. Darüber hinaus bieten ungefähr 80 Händler ihre Waren, unter anderem Kunsthandwerk, an.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Gronau

Glühwein- und Mandelduft, der in der Luft liegt - so beschreibt die Stadt Gronau selbst ihre zwei Weihnachtsmärkte. Der erste befindet sich direkt vor der Antonius-Kirche.

Wann? 08.12.2022 bis 11.12.2022

Weihnachtsmarkt in Gronau-Epe

Der zweite Weihnachtsmarkt in Gronau findet im Ortsteil Epe statt - auch hier locken feste Bestandteile eines klassischen Weihnachtsmarktes wie z.B. Glühwein.

Wann? 02.12.2022 bis 04.12.2022

Weihnachtsmarkt in Heek

Wie in zahlreichen anderen Gemeinden fiel der Weihnachtsmarkt in Heek wegen Corona zuletzt aus - nun kann er wieder öffnen. Es warten ca. 15 Stände, die nicht nur kulinarisch einiges zu bieten haben.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Adventsmarkt in Raesfeld

Schmuck und weitere Handwerkskunst, aber auch Glühwein, Punsch und Bratwurst sorgen auf dem Adventsmarkt am Schloss Raesfeld, dessen Geschichte bis in das 12. Jahrhundert zurückreicht, für weihnachtliche Stimmung.

Wann? 01.12.2022 bis 04.12.2022

Weihnachtsmarkt in Rhede

Dieser Weihnachtsmarkt bietet mehr als die Klassiker Bratwurst und Glühwein: neben diversen kunsthandwerklichen Waren setzen die Veranstalter vor allem einen Fokus auf regionale Produkte - zum Beispiel werden selbstgemachte Brotaufstriche und Trockenblumen-Workshops angeboten. Außerdem treten eine breite Palette an musikalischen Künstlerinnen und Künstlern auf, um auf Weihnachten einzustimmen.

Wann? 01.12.2022 bis 04.12.2022

Winterträume in Schöppingen

Der Neue Schöppinger Kolping Karneval Verein lädt auch in diesem Jahr kurz vor Heiligabend zum eigenen Weihnachtsmarkt mit Glühwein und Co. ein.

Wann? 17.12.2022 und 18.12.2022

Nikolausmarkt in Schöppingen-Eggerode

Auch in Eggerode findet dieses Jahr wieder ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz statt. Organisiert wird dieser vom Nikolausverein Eggerode - wenn das kein gutes Omen ist.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Stadtlohn

Wer noch auf der Suche nach Geschenkideen ist, wird hier fündig: zahlreiche Stände und Aussteller bieten auf dem Weihnachtsmarkt in Stadtlohn ihre Waren an. Für das gastronomische Angebot ist ebenfalls gesorgt und auch eine eigene Meisterschaft im Eisstockschießen wird hier wie jedes Jahr ausgetragen.

Wann? 09.12.2022 bis 11.12.2022

Waldweihnachtsmarkt in Velen

Verschiedene Geschenkideen und eine breite Vielfalt an kulinarischen Leckereien - das ist das Angebot von 150 Ausstellern auf dem Velener Waldweihnachtsmarkt. Dieser fand das erste Mal im Jahr 1999 statt und wird dieses Mal von einer Million Lichtern beleuchtet, die laut der Veranstalter vom Landgut Krumme Lichterträume wahrwerden lassen.

An allen vier Adventswochenenden

Die Weihnachtsmärkte 2022 im Kreis Coesfeld

Weihnachtsbasar in Ascheberg-Herbern

Der 45. Herberner Weihnachtsbasar der Gemeinde Ascheberg kann vor allem mit einem Wort in Verbindung gebracht werden: Musik. Dieses Jahr sind auf dem Kirchplatz u.a. die Blaskapelle Schwartländer und der ortsansässige Kinderchor mit von der Partie.

Wann? 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Billerbeck

Nach zwei Jahren Corona-Pause können sich die Gäste des Billerbecker Weihnachtsmarktes wieder auf bis zu 100 Aussteller freuen. Mitten im historischen Ortskern warten am ersten Adventswochenende Glühwein, verschiedene Konzerte und die Möglichkeit für Kinder, Wunschzettel an das Christkind zu schreiben.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Adventsmarkt an der Kolvenburg in Billerbeck

Heißgetränke, kleine Snacks, und viele handgefertigte Waren können auch dieses Jahr auf dem Adventsmarkt an der Kolvenburg genossen und käuflich erworben werden. Der Markt findet bereits zum 41. Mal statt.

Wann? Bis zum 27.11.2022

Adventstrubel in Coesfeld-Lette

Zwar findet dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt in Coesfeld statt; dafür bietet der Ortsteil Lette wieder einmal seinen Adventstrubel an, unter anderem mit Glühwein und Bratwurst.

Wann? 17.12.2022

Weihnachtsmarkt in Dülmen

Ein vielfältiges Angebot an Ständen erwartet die Gäste des diesjährigen Weihnachtsmarktes auf dem Kirchplatz in Dülmen.

Wann? An allen Adventswochenenden

Adventsmarkt in Dülmen-Hiddingsel

Drei Jahre ist es bereits her, dass der Adventsmarkt in Hiddingsel seine Pforten geöffnet hat. Nun ist es wieder soweit - mit dabei sind verschiedene Verkaufsstände und ein Kinderkarussell.

Wann? 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Dülmen-Rorup

„Klein, aber fein“ - das ist das diesjährige Motto des Weihnachtsmarktes im Dülmener Ortsteil Rorup. Kaffee und Kuchen, Holzarbeiten und sogar die weihnachtlichen Klänge eines Dudelsacks erwarten die Besucherinnen und Besucher in diesem Winter.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Visbecker Lichter in Dülmen-Visbeck

Der Name "Visbecker Lichter" ist bei diesem Weihnachtsmarkt rund um die Marienkapelle in Visbeck Programm: Insbesondere in den Bäumen können die Gäste zahlreiche Lichter entdecken, gleichzeitig lockt der Markt mit Glühwein, Punsch und weiteren Köstlichkeiten.

Wann? 10.12.2022 und 11.12.2022

Nikolausmarkt in Havixbeck

Stände mit Handwerksarbeiten, Geschenkideen und kulinarischen Leckereien können die Gäste des diesjährigen Nikolausmarktes in Havixbeck erwarten.

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Adventsmarkt an der Felizitaskirche in Lüdinghausen

Rund 35 Stände bieten drei Tage lang verschiedene Waren an - fehlen darf hierbei natürlich nicht der Glühwein. Sogar der Nikolaus schaut vorbei und sorgt für Weihnachtsstimmung.

Wann? 02.12.2022 bis 04.12.2022

Weihnachtsmarkt der Hobbykünstler in Lüdinghausen

Mitten auf dem Gelände der Burg Lüdinghausen, deren Ursprünge sich bis in 12. Jahrhundert zurückverfolgen lassen, können Interessierte bei ca. fünfzig Ausstellern Schmuck, Acrylmalerei und Co. finden. Für die Stärkung zwischendurch sorgen Kaffee, Kuchen und Waffeln.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Lüdinghausen-Seppenrade

Ein weiterer Weihnachtsmarkt im Ortsteil Seppenrade rundet das Angebot in Lüdinghausen ab. Handwerkskunst und verschiedene Leckereien laden hier zum Verweilen ein.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Nottuln-Appelhülsen

Neben Glühwein und Weihnachtsgebäck komplettiert eine Live-Band das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt in Nottuln-Appelhülsen.

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Adventsmarkt in Nottuln-Darup

Eintopf, Reibeplätzchen, Gegrilltes und Co. - was auf dem Adventsmarkt in Darup kulinarisch aufgefahren wird, kann sich sehen lassen. Darüber hinaus sorgen Weihnachtsbäume, Fackeln und Feuerkörbe für die entsprechende Beleuchtung.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Adventsbasar in Nottuln-Schapdetten

Zu guter Letzt lässt sich auch im Nottulner Ortsteil Schapdetten die Vorfreude aus Weihnachten steigern: hier wartet ein eigener Adventsbasar auf die Gäste.

Wann? 26.11.2022

Weihnachtsmarkt in Senden-Ottmarsbocholt

Auf diesem Weihnachtsmarkt muss niemand frieren; schließlich werden hier ganz klassisch heißer Kakao und Glühwein angeboten. Gleichzeitig kann man nach Belieben schlemmen oder nach Geschenkideen suchen.

Wann? 26. November 2022

Die Weihnachtsmärkte 2022 im Kreis Steinfurt

Adventsmarkt in Altenberge

Jährlich öffnet auch in Altenberge ein eigener Weihnachtsmarkt mit Handwerkskunst und kulinarischem Angebot.

Wann? 02.12.2022 bis 04.12.2022

Sternschnuppenmarkt in Emsdetten

Ungefähr 60 Hütten und Buden bieten in der Emsdettener Innenstadt eine breite Vielfalt an Kulinarik, Handwerk und Geschenkideen. Abgerundet wird das Ambiente durch einen großen Weihnachtsbaum an der Frauenstraße.

Wann? 02.12.2022 bis 04.12.2022

Weihnachtsmarkt in Emsdetten-Hembergen

Auch im Emsdettener Ortsteil Hembergen gibt es 2022 - nach zwei Jahren Pause - wieder einen Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Grill und Handwerkswaren.

Wann? 10.12.2022 und 11.12.2022

Weihnachtsmarkt am Ballenlager in Greven

Über 50 Aussteller bieten auf dem Gelände der ehemaligen Grevener Baumwollspinnerei ihre Waren an - als Gast kann man es sich jedoch auch im Weihnachtscafé gemütlich machen oder im Innenhof zur Weihnachtsmusik entspannen.

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Weihnachtsmärchen im Niederort in Greven

Drei Tage lang kommt hier Weihnachtsstimmung auf - verantwortlich dafür sind Musik und die Möglichkeit zum leckeren Schlemmen.

Wann? 02.12.2022 bis 04.12.2022

Sternenzauber in Greven-Gimbte

Die Pandemie hat dem Gimbter Weihnachtsmarkt in den letzten zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht - 2022 lassen sich hier jedoch wieder Glühwein und Co. auf dem Dorfplatz genießen.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Greven-Reckenfeld

Heißgetränke, Kunsthandwerk und Musik - der Weihnachtsmarkt auf dem Reckenfelder Kirchplatz bietet mit rund dreißig Ständen und Hütten einige Klassiker zur Vorweihnachtszeit. Besondere Highlights sind ein Lagerfeuer und die Möglichkeit zum Stockbrot backen im Zentrum des Marktes.

Wann? 10.12.2022

Weihnachtsmarkt am Hof Holling in Hopsten

Auch in diesem Jahr wird es in Hopsten im gleichnamigen Gemeindeteil eine Budenstadt geben. Abgerundet werden soll das Ganze laut Veranstalter durch einen nicht zu übersehenden Weihnachtsbaum - der ist natürlich reichlich geschmückt.

Wann? 18.12.2022

Christkindl-Markt in Hopsten-Halverde

Apfelpunsch, Reibekuchen und Plätzchen - das sind nur einige der Gründe, warum der Weihnachtsmarkt in Hopsten-Halverde in der Vergangenheit gut besucht war. Auch diesen Winter öffnet der Markt im Dorfkern.

Wann? 11.12.2022

Adventszauber in Hopsten-Schale

Das Kulturlandhaus Schale bietet jährlich immer wieder dieselben Veranstaltungen an - eine davon ist der Adventszauber im Winter. Die Veranstalter selbst bezeichnen das Event als einen von mehreren "Höhepunkten des Jahres".

Wann? 26.11.2022 bis 30.11.2022

Adventsmarkt in Horstmar-Leer

Weihnachtliche Stimmung kommt auch in Leer mit einem eigenen Adventsmarkt auf.

Wann? 10.12.2022 und 11.12.2022

Ibbenbüren rollt in Ibbenbüren

Im diesen Jahr werden die Schlittschuhe gegen Rollschuhe ausgetauscht: aufgrund der Energiekrise findet die Veranstaltung "ibb on Ice" 2022 nicht statt - ein passender Satz in Form einer 400 m² großen Rollbahn ist aber gefunden. Komplettiert wird das Ganze mit einem breiten Gastronomieangebot und Weihnachtsmusik.

Wann? 25.11.2022 bis 08.01.2023

ibb's Christmastime in Ibbenbüren

Kulinarik und Musik werden auf diesem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Ibbenbüren kombiniert.

Wann? 10.12.2022 und 11.12.2022

Weihnachtsdorf in Ladbergen

Ladbergen ist in der diesjährigen Vorweihnachtszeit besonders für die jüngeren Gäste interessant: der Weihnachtsmann kommt zu Besuch, gleichzeitig werden als Mitmach-Aktionen Kinderschminken, Steckenpferd-Reiten und Stockbrotbacken angeboten.

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Weihnachtsmarkt in Laer

Als "gute Alternative zu den großen und überfüllten Weihnachtsmärkten in den Städten" möchte sich der Laerer Weihnachtsmarkt präsentieren: hier gibt es neben Glühwein und Kinderpunsch unter anderem einen Bücherflohmarkt und eine Kindereisenbahn.

Wann? 10.12.2022 und 11.12.2022

Krippenmarkt in Lengerich

Ein Stück Finnland kommt im Winter nach Lengerich: Auf dem Krippenmarkt wird in diesem Jahr Flammlachs im Brötchen angeboten. Doch nicht nur die nordische Spezialität spricht für den Markt: Eine große Feuershow, Weihnachtsmusik auf dem Rathausplatz und zahlreiche Aktionen für Kinder geben Anlass, in Lengerich vorbeizuschauen.

Wann? 25.11.2022 bis 27.11.2022

Weihnachtsmarkt auf dem Gut Erpenbeck in Lengerich

Ein noch größeres und vielseitigeres Angebot - das verspricht das Gut Erpenbeck 2022 für ihren Weihnachtsmarkt. Geplant sind unter anderem ein breites kulinarisches Angebot, Besuche des Weihnachtsmanns und - es ist eine Tradition auf dem Markt - die bekannten Schinkenlose, mit denen sich mit ein wenig Glück ein ganzer Schinken gewinnen lässt.

Wann? Am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende

Weihnachtsmarkt in Lienen

Ob zum Essen, zum Einkaufen oder einfach nur zum Entspannen - der Weihnachtsmarkt in Lienen ist für jeden Anlass eine gute Wahl. Hier lassen sich neben Bratwurst und gebratenen Champignons auch Spanferkel und Reibekuchen genießen, handgemachter Schmuck und Textilien können erworben und von den Einwohnern hergerichtete Krippen bestaunt werden.

Wann? 25.11.2022 bis 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Mettingen

Nicht nur zahlreiche Buden, auch der große Weihnachtsbaum und die drei Weihnachtskugeln im Zentrum des Marktes verwandeln den Marktplatz in Mettingen in einen Ort voller weihnachtlicher Eindrücke und Lichter.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Sterntalermarkt in Neuenkirchen

Ca. 50 Aussteller, Händler und Essensstände sorgen für ein vielfältiges Weihnachts-Angebot in Neuenkirchen: organisiert wird der Sterntalermarkt von Verkehrsverein Pro Neuenkirchen e.V.

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Weihnachtsmarkt in Nordwalde

Nach zwei Jahren Coronapause wird die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule erneut zum Austragungsort des Nordwalder Weihnachtsmarktes.

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Advent in allen Winkeln in Ochtrup

Dieses Jahr wird es weihnachtlich im Ochtruper Stadtpark: In und um die Villa Winkel öffnet zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt seine Pforten, organisiert vom Stadtmarketing. Es gibt Glühwein, die passende Musik etc.

Wann? 08.12.2022 bis 10.12.2022

Glühweinabend in Recke

Hier ist der Name Programm. Für alle Glühwein-Fans bietet die Veranstaltung vom Verein "Wirtschaftsinitiative Recke" im Ortsteil Steinbeck den perfekten Einstieg in die Vorweihnachtszeit und den kommenden Winter.

Wann? 25.11.2022

Recker Dezember in Recke

Spanferkel vom Grill, Stockbrot und Spezialitäten vom Schwenkgrill - der Recker Dezember hebt sich kulinarisch stark vom gewöhnlichen Weihnachtsmarkt ab. Auch musikalisch geht es spannend zu, unter anderem mit dem Ensemble von "Gospel & More".

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Emszauber in Rheine

Pünktlich zum Einbruch der kalten Temperaturen können Jung & Alt das Emsplateau und die Milchstraße besuchen, um ein breites Angebot an Speisen, Getränken und Events zu entdecken. Ob Aprés Ski, Pink Pride Night oder After Work-Partys - der Emszauber in Rheine unterscheidet sich unübersehbar von anderen Weihnachtsmärkten im Münsterland.

Wann? 23.11.2022 bis 20.12.2022

Nikolausmarkt in Rheine

Salinensalz, Honig, Keramik - das sind nur einige der handgemachten und regionalen Waren, die auf dem Nikolausmarkt in Rheine angeboten werden. Wer jedoch einfach nur Lust auf einen Glühwein oder eine Bratwurst hat, ist hier ebenso richtig.

Wann? 08.12.2022 bis 11.12.2022

Weihnachtsmarkt im Walshagenpark in Rheine

Der dritte Weihnachtsmarkt in Rheine feiert dieses Jahr Jubiläum: bereits zum 10. Mal verwandelt sich der Walshagenpark mit Teichanlage und Feuchtbiotop für ein Wochenende in einen Ort der Vorweihnachtszeit. Ob Musik, Imbissbuden oder Handwerksaussteller - hier findet man alle Bestandteile eines klassischen Weihnachtsmarktes.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Steinfurt-Borghorst

Der Nikolaus, Piepkuchen und Plätzchen - mit diesen drei Wörtern lässt sich der Weihnachtsmarkt im Steinfurter Ortsteil Borghorst passend beschreiben. Wer aber einfach nur einen Glühwein trinken möchte, ist hier genauso richtig.

Wann?10.12.2022 und 11.12.2022

Nikolausmarkt in Steinfurt-Burgsteinfurt

Mitten in der Burgsteinfurter Altstadt lassen sich Glühwein, Feuerzangenbowle und weitere kulinarische Köstlichkeiten genießen. Auch für die musikalische Begleitung ist gesorgt.

Wann? 02.12.2022 bis 04.12.2022

Nikolausmarkt in Tecklenburg

Nach zwei Jahren Corona-Pause empfängt die Festspielstadt wieder Gäste auf dem Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt. Handwerk, Kulinarik, Geschenke und Musik - für alles ist gesorgt.

Wann? 02.12.2022 bis 04.12.2022

Nikolausmarkt in Tecklenburg-Brochterbeck

Nicht nur in der Tecklenburger Altstadt herrscht Weihnachtsstimmung: der Stadtteil Brochterbeck veranstaltet ebenfalls einen Nikolausmarkt am Mühlenpark.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Tecklenburg-Leeden

"Herz statt Kommerz" - dieses Motto verfolgt die Interessengemeinschaft Leeden mit ihrem Weihnachtsmarkt. Insgesamt sind es somit drei Märkte in Tecklenburg.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Nikolausmarkt in Wettringen

Glühwein, weißer und roter Punsch, Reibeplätzchen - wer hungrig oder durstig ist, wird auf dem Nikolausmarkt in Wettringen auf jeden Fall fündig. Darüber hinaus werden die in Westfalen bekannten Stutenkerle verteilt, Kinder können hier ihre Wunschzettel schreiben und an Musik fehlt es ebenfalls nicht.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Die Weihnachtsmärkte 2022 im Kreis Warendorf

Ahlener Advent in Ahlen

Insgesamt 21 Hütten und Buden, darunter sechs mit eigenem gastronomischen Angebot, sorgen für Weihnachtsstimmung in Ahlen. Auf dem Markt vorzufinden sind auch ein Kinderkarussell sowie eine Eisstockbahn. Wer es maritim mag, wird beim Förderverein Frauen- und Mädchenfußball fündig: Er verkauft Backfisch und veranstaltet gleichzeitig eine Tombola.

Wann? 02.12.2022 bis 13.12.2022

Weihnachtsmarkt in Beckum

Neben den klassischen Verkaufshütten findet man auf dem Weihnachtsmarkt in Beckum vor allem ein täglich wechselndes Musikprogramm: egal, ob Folk, Pop, Rock, Blues oder Country - fast jedes Genre wird hier gespielt. Darüber hinaus bietet der Markt täglich wechselnde Eintöpfe und Suppen an.

Wann? 25.11.2022 bis 04.12.2022

Weihnachtsmarkt in Beckum-Neubeckum

Auch in Neubeckum findet dieses Jahr ein Weihnachtsmarkt statt. Vor dem Rathaus präsentieren sich verschieden Musik- und Tanzgruppen.

Wann? 09.12.2022 bis 11.12.2022

Weihnachtsmarkt in Beckum-Vellern

Wie in den anderen Beckumer Ortsteilen findet auch in Vellern ein Markt mit eigenem Weihnachtsprogramm statt.

Wann? 17.12.2022 und 18.12.2022

Weihnachtsmarkt in Drensteinfurt

In der Stadt an der Werse haben Weihnachtsmärkte bereits eine lange Tradition: schon in den 70er Jahren begrüßten verschiedene Aussteller zur Weihnachtszeit die Menschen aus der Region. Heutzutage bietet der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt neben Weihnachtsmusik, Essensständen und Kunsthandwerk auch die Möglichkeit, an der dazugehörigen Eisstockmeisterschaft teilzunehmen - mit Siegerehrung am Sonntag.

Wann? 03.12.2022 und 04.12.2022

Winter-Hüttenzauber in Ostbevern

Neben Reibeplätzchen und Stockbrot können sich insbesondere die jüngeren Besucher in Ostbevern auf den Nikolaus und eine Weihnachts-Mini-Disco freuen.

An allen vier Adventsdonnerstagen

Weihnachtsmarkt in Sassenberg-Füchtorf

Organisiert vom Heimatverein Füchtorf, bietet dieser Markt neben Musik und kulinarischen Leckereien zum Abend Dämmerschoppen an. Auch der Nikolaus schaut hier vorbei.

Wann? 26.11.2022 und 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Sendenhorst

Der Sendenhorster Brauchtumverein richtet auch 2022 wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem örtlichen Rathausplatz aus. Verschiedene Musik- und Tanzensembles sorgen für Stimmung, gleichzeitig gibt es eine Tombola und auch der Weihnachtsmann besucht die Gäste.

Wann? 09.12.2022 bis 11.12.2022

Telgter Dreiklangmarkt in Telgte

Rund 30 Hütten und Stände bilden zusammen den Dreiklangmarkt in der Telgter Innenstadt - verschiedene musikalische Auftritte sind hierbei außerdem miteingeplant.

Wann? 09.12.2022 bis 11.12.2022

Vadruper Weihnachtsmarkt in Telgte-Westbevern

Ein vielfältiges Warenangebot bietet auch dieser Weihnachtsmarkt in Westbevern.

Wann? 04.12.2022

Weihnachtswäldchen in Warendorf

Mitten auf dem Warendorfer Markplatz, zwischen den historischen Bürgerhäusern, bieten die Veranstalter des Weihnachtswäldchens verschiedene Führungen, Aktionen und Ausstellen an. So kann man beispielsweise den Nachtwächter auf seinem Rundgang durch die Altstadt begleiten oder im Rahmen des Warendorfer Hüttengaudi beim Aprés-Ski teilbehmen.

Wann? 02.12.2022 bis 18.12.2022

Weihnachtsmarkt in Warendorf-Freckenhorst

Insgesamt zwanzig Hütten bieten in Freckenhorst Handwerkswaren, Essen und Trinken an.

Wann? 10.12.2022 und 11.12.2022

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region

Sterntalermarkt in Bad Laer

Jedes Jahr am ersten Adventswochenende läutet der Thieplatz im niedersächsischen Bad Laer in die Weihnachtszeit ein. Zu finden sind hier vor allem kulinarische Köstlichkeiten und winterliche Einkaufsmöglichkeiten.

Wann? 25.11.2022 bis 27.11.2022

Weihnachtsmarkt in Hamm

Natürlich gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt in Hamm Glühwein, gebrannte Mandeln und Bratwurst - der Höhepunkt des Marktes stell jedoch die 336 m² große Eisbahn inmitten von ca. 50 Hütten und Buden dar. Sie ist im Rahmen der viel diskutierten Energiekrise noch einmal ein deutlicheres Alleinstellungsmerkmal für die Stadt, da die meisten anderen Märkte, die bisher zum Eislaufen eingeladen hatten, in diesem Jahr aufgrund der gestiegenen Energiekosten auf solche Attraktionen verzichten.

Wann? 21.11.2022 bis 30.12.2022

Historischer Weihnachtsmarkt in Osnabrück

Wer die Höhe liebt, sollte unbedingt den Osnabrücker Weihnachtsmarkt besuchen: hier wartet ein Riesenrad direkt neben dem Dom. Doch auch andere Attraktionen stechen durch ihre schiere Größe heraus - die Rede ist von der größten Spieluhr und dem größten Nussknacker der Welt. Abseits dieser Rekorde hat der Weihnachtsmarkt zwischen Rathaus, Marienkirche und Dom auch eine Vielzahl an Buden und Hütten zu bieten.