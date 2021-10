Wein-Dieb schlägt Tankstellen-Kassierer mit Flasche nieder

Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen aufmerksamen Tankstellen-Mitarbeiter in Ahlen mit einer erbeuteten Weinflasche niedergeschlagen. Das Opfer musste ins Krankenhaus, der Täter konnte flüchten.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 23.10 Uhr in einer Tankstelle an der Beckumer Straße zwei Flaschen Wein aus dem Kühlregal genommen und war gegangen, ohne zu bezahlen. Der 51-jährige Angestellte verfolgte den Mann und konnte ihn an der Tankstellenausfahrt stellen. Als er versuchte, den Dieb festzuhalten, schlug dieser mit einer der erbeuteten Flaschen gegen den Kopf des Mannes und floh über die Beckumer Straße in Richtung Am Stockpiper.

Er wird beschrieben als etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, 16 bis 20 Jahre alt,

bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover mit Printaufdruck (gelb/blaue

Streifen), grauer Jogginghose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Er hatte

einen Verband am Mittelfinger und ein Pflaster im Bereich des Kinns. Während der

Tatausführung trug er einen Mund-Nasenschutz.

Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der

E-Mail-Adresse Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de entgegen.