In den eigenen vier warmen Wänden sitzen und mit der Familie Weihnachten feiern, während es draußen schneit - das wünschen sich viele Menschen im Münsterland jedes Jahr zu den Festtagen. Bereits jetzt in der Vorweihnachtszeit schneit es an manchen Tagen in der Region. Kann man also auch Schneeflocken an Weihnachten erwarten?

Ein Dämpfer direkt vorweg: Weiße Weihnachten sind im Münsterland relativ selten geworden - den letzten Schnee an den Festtagen in Münster und den umliegenden Kreisen gab es nämlich 2010. Betroffen war damals fast ganz Deutschland. Seitdem hat sich die Wetterlage jedoch verändert: Während man vor einigen Jahren statistisch gesehen alle zehn Jahre mit weißen Weihnachten im Münsterland rechnen konnte, sind es heute wohl eher nur noch alle fünfzehn bis zwanzig Jahre, so Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. "Hier wird die klimatische Erwärmung einmal mehr spürbar", so der Diplom-Meteorologe. Dann fügt er hinzu, dass auch die geografische Lage innerhalb Deutschlands ein Faktor dafür sei, dass in der Region grundsätzlich wenig Schnee fällt: "Das Münsterland liegt nun mal im Nordwesten, der milden Ecke Deutschlands."

Schnee im Münsterland nicht unmöglich

Komplett auszuschließen sei Schnee über die Festtage allerdings nicht, so Schmidt weiter. Das Münsterland sei eine der "wildesten Regionen" Deutschlands, was das Wetter angehe, und eine zuverlässigere Prognose sei dem Experten sowieso erst acht bis zehn Tage im Voraus möglich - also ab dem 16. Dezember. Es brauche daher noch etwas Geduld.

Glättegefahr ab Donnerstag

Kalt wird es allerdings bereits diese Woche, vor allem ab Donnerstag (8.12.) bis zum Wochenende. Die jeweiligen Tagestoptemperaturen liegen dann nur knapp über Null, in der Nacht geht es im Münsterland unter den Gefrierpunkt. Die Folge: Frost und glatte Böden. Zuvor kann es am Dienstag (6.12.) und Mittwoch (7.12.) außerdem zu vereinzelten Niederschlägen kommen, mit Temperaturen zwischen 5 und 6 Grad und Wind aus westlicher Richtung.