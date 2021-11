Weißes erstes Adventswochenende im Münsterland?

Mitte der Woche sinken die Temperaturen, nachdem Tief «Zeus» und Hoch «Walpurga» das Münsterland erreichen. Am Wochenende ist es dann bei nasskaltem Wetter möglich, dass sich unter den Regen auch etwas Schnee mischt, sagt ein Meteorologe.

Am Wochenende kann sich Regen mit Schnee vermischen.

Am Wochenende könnte es deutschlandweit vor allem in höheren Lagen und im Mittelgebirge schon winterlich werden - es ist Schneefall angekündigt, der vielleicht schon eine weiße Decke über die Landschaft legt. Doch wird es auch im Münsterland ein weißes erstes Adventswochenende geben?



Sinkende Temperaturen ab Mitte der Woche



„Ab Mitte der Woche wird es definitiv schon kälter als noch zu Anfang der Woche“, prognostiziert der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst „Wetterkontor“. Während am Dienstag noch bis zu zehn Grad möglich sind, sinken die Temperaturen wohl schon am Mittwoch auf nur noch acht Grad. Die Sonne zeigt sich voraussichtlich nur noch selten und der Himmel wird trüb und bewölkt erscheinen - allerdings soll es trocken bleiben.



Tief «Zeus», das am Donnerstag das Münsterland erreicht, bringt viele Wolken und Regen mit sich. Die Temperaturen liegen Schmidt zufolge dann bei rund sieben Grad. Am Freitag sorgt Hoch «Walpurga», das sich vom Atlantik weiter nach Mitteleuropa vorarbeitet, im Münsterland für nasskaltes Wetter und ein Wolkenband. Das Thermometer zeigt dann aller Voraussicht nach noch sechs Grad an.



Wochenende: Regen kann sich mit Schnee vermischen

Samstag und Sonntag erreichen die Temperaturen laut Vorhersage nur noch fünf Grad - nachts wird wahrscheinlich sogar die Null-Grad-Marke erreicht. Der Meteorologe schließt daher nicht aus, dass sich auch Schnee unter den angekündigten Regen mischt - Graupelschauer seien wahrscheinlich. Am ersten Adventswochenende kann demnach auch das Münsterland etwas weiß werden, jedoch wird der Schnee wohl nicht lange liegen bleiben.



Für alle, die ihr Auto noch nicht mit Winterreifen ausgestattet haben, wird es höchste Zeit, denn bei der Wetteraussicht besteht spätestens ab dem Wochenende Glättegefahr.