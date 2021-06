Am Mittwochmorgen hatte – wie berichtet – ein Bagger am Bohlweg in Münster eine Leitung „zerstört“, wie Vodafone formulierte. „Bei diesen Bauarbeiten ging es um Sondierungsbohrungen auf Kampfmittel für einen Fahrradweg.“ Fortan hakten bei Anschlussinhabern in den Orten Billerbeck, Havixbeck, Nottuln, Ochtrup, Steinfurt, Altenberge, Everswinkel, Münster, Nottuln, Senden, Sendenhorst, Telgte, Emsdetten, Greven, Nordwalde, Saerbeck und Lengerich Kabelfernsehen, Breitband-Internet und die Festnetztelefonie über das Glasfasernetz.

„Zur Behebung des Schadens sind aufwendige Tiefbauarbeiten und Spleißarbeiten notwendig“, verdeutlichte die Pressestelle des Telekommunikationskonzerns im Laufe des Tages.

Am Donnerstagmorgen gab es noch keine rechte Entwarnung: „An der Behebung des Kabelschadens wurde die ganze Nacht über gearbeitet und wird es auch weiterhin“, erklärte ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung. Um 6.15 Uhr wurden demnach die Technik-Teams gewechselt, „da das Nachtteam seine höchstmögliche Arbeitszeit erreicht hatte“. Weiterhin werde eine Ersatzstrecke gebaut, da an der eigentlichen Schadstelle besondere Sicherheitsvorkehrungen gelten. Der Schaden entstand ja bei Sondierungsarbeiten, bei denen nach möglichen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht wurde.

Laut Mitteilung von Vodafone waren die Reparaturarbeiten so weit vorangeschritten, dass 28.000 Kunden wieder zurück am Netz waren. Voraussichtlich gegen Spätnachmittag soll dies dann für alle Betroffene gelten.