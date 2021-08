Weitere Kitas werden unterstützt

Diese Hilfs­bereitschaft ist überwältigend: Vor gerade einmal zwei ­Wochen haben wir, die Zeitungsgruppe Münsterland / „Westfälische Nachrichten“ & Partner, die gemeinsame Spendenaktion zugunsten der beiden Kindertagesstätten St. Pius in Bad Neuenahr-Ahrweiler und St. Johannes der Apostel in Dernau initiiert. Innerhalb dieser kurzen Zeit haben unsere Lese­rinnen und Leser bereits 581 995,56 Euro – so der Kontostand bei Redaktionsschluss am Mittwochabend – gespendet für die beiden durch das Hochwasser zerstörten Einrichtungen im Ahrtal, in denen insgesamt 140 Kinder betreut werden.

Besuch in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler -gap- Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Das Wasser stand zwei Meter hoch, wie Kita-Leiter Stefan Ibs und Pastoralreferenz Markus Hartmann in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler hier feststellen. Foto: Gunnar A. Pier Zugeschlammt: Die Fahrzeuge der Kinder. Foto: Gunnar A. Pier Auch die Außenanlage der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde völlig verwüstet. Foto: Gunnar A. Pier Auf einem Kleiderständer liegen dreckige Handschuhe - Hinterlassenschaften der vielen Helfer, die seit der Flut schon mit angepackt haben. Foto: Gunnar A. Pier Stefan Ibs und seine Stellvertreterin Gudrun Seydel blinken hoffnungsvoll in die Zukunft, weil für ihr Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr zumindest für den Übergang bereits eine gute Lösung gefunden wurde. Foto: Gunnar A. Pier Alles ist noch immer verdreckt. Foto: Gunnar A. Pier Erzieherin und stellvertretende Kita-Leiterin Gudrun Seydel in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita-Leiter Stefan Ibs in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Erzieherin und stellvertretende Kita-Leiterin Gudrun Seydel in der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 5. August 2021 drei Wochen nach dem Hochwasser der Ahr. Foto: Gunnar A. Pier Auch die Außenanlage der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde völlig verwüstet. Foto: Gunnar A. Pier Auch die Außenanlage der Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde völlig verwüstet. Foto: Gunnar A. Pier

Aufgrund dieser enormen Unterstützung der Aktion durch unsere Leserinnen und Leser werden wir den Kreis der Kindertagesstätten, die mit den Spendengeldern unterstützt werden, erweitern. Dazu gehört unter anderem das Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr. Wenn die Einrichtung, die von über 140 Kindern besucht wird, nach den Sommerferien wieder startet, geht das zunächst nur in einer Not-Kita, die das Bundesamt für Katastrophenschutz in einer Katastrophenschutzschule einrichtet.

Wir berichten regelmäßig über die Situation der Kindertagesstätten vor Ort sowie die Verwendung der Spendengelder.

Spendenkonto bei der Sparkasse Münsterland Ost

Empfänger: ZGM

IBAN DE43 4005 0150 0000 0088 88