Weizen wächst hier kaum

Körnermais-Mehl, Rapsschrot, Zuckerrübenschnitzel und Silage: Nur ein Bruchteil dessen, was Johannes Thier an seine Kühe verfüttert, ist für den Verzehr durch den Menschen geeignet. Einfach statt Tierfutter Brotgetreide zu produzieren, das gehe nicht, betonten am Mittwoch auch die Vertreter landwirtschaftlicher Kreisverbände aus dem Münsterland.

Foto: Josef Barnekamp