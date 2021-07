Wendepunkt Corona - wie die Pandemie unser Leben verändert hat

Der Lockdown geht - doch für viele Menschen gibt es kein Zurück ins alte Leben. Einige haben beruflich neue Wege beschritten, andere haben Veränderungen im privaten Umfeld erlebt oder ihren Lebensstil auf den Prüfstand gestellt. In einer Serie erzählen wir ihre Geschichten.

Serie "Wendepunkt Corona" - Teil I

Im ersten Teil unserer Serie erzählen wir die Geschichte von Dennis Baumgart. Vor der Pandemie war er Platzwart bei FSV Ochtrup. Als Corona kam, wechselte er ausgerechnet in eine Branche, die mit am stärksten von der Pandemie getroffen wurde - in die Gastronomie.

Teil II - Arbeiten am gemeinsamen Traum

Jörg Knappe hat mitten in der Corona-Pandemie eine über 200 Jahre alte Traditionsfirma mit mehr als 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Vor allem seine Frau spielte bei der Verwirklichung des Traums eine große Rolle gespielt.

Teil III - Die große Pfoten-Nachfrage

Der Ansturm in den Tierheimen der Region war zu Beginn des Lockdowns riesig: Wer viel zu Hhause ist, wollte unbedingt einen Hund haben. Doch nicht nur die große Nachfrage hat die Tierheime vor enorme Herausforderungen gestellt. Und die größte Herausforderung könnte noch kommen.

Teil IV - Corona zwingt Schauspieler zur Tatenlosigkeit

Dieser Bart ist ein echter Hingucker. Nicht, dass er in irgendeiner Weise extravagant wäre, ausufernd, mit dramatischen Schnurrbartspitzen oder dergleichen – nein: Ulrich Bärenfängers Gesichtsbehaarung sticht nur deshalb ins Auge, weil sie dem Schauspieler so ausnehmend gut zu Gesicht steht. Doch da ist mehr: In einer Phase der Hilflosigkeit und Isolation verhalf der Bart seinem Träger zu einem Neuanfang, öffnete Türen, wo das Virus sie verschlossen hatte.