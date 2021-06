Wendepunkt Corona - wie die Pandemie unser Leben verändert hat

Der Lockdown geht - doch für viele Menschen gibt es kein Zurück ins alte Leben. Einige haben beruflich neue Wege beschritten, andere haben Veränderungen im privaten Umfeld erlebt oder ihren Lebensstil auf den Prüfstand gestellt. In einer Serie erzählen wir ihre Geschichten.

Serie "Wendepunkt Corona" - Teil I

Im ersten Teil unserer Serie erzählen wir die Geschichte von Dennis Baumgart. Vor der Pandemie war er Platzwart bei FSV Ochtrup. Als Corona kam, wechselte er ausgerechnet in eine Branche, die mit am stärksten von der Pandemie getroffen wurde - in die Gastronomie.