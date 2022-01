Wenige Einsätze in der Silvesternacht im Münsterland

Für die Einsatzkräfte im Münsterland war die Silvesternacht deutlich ruhiger und entspannter als gewöhnlich. Bereits das zweite Jahr in Folge hatte es coronabedingte Einschränkungen gegeben, unter anderem waren Tanzveranstaltungen und der Verkauf von Silvesterraketen und Böllern verboten. Viele Verstöße haben die Polizeibeamten im Münsterland nicht festgestellt, wie Sprecher auf Anfrage bestätigten.

Im Kreis Coesfeld sei es "erwartungsgemäß ruhig" gewesen, bestätigte ein Sprecher am Neujahrstag. Es seien Ruhestörungen gemeldet worden, jedoch nicht übermäßig viele. "Eigentlich war es eine ganz normale Freitagnacht", so der Sprecher.

"Relativ entspannte Lage" im Kreis Steinfurt

Ähnlich war die Lage im Kreis Steinfurt. Auch dort sei die Lage "relativ entspannt" gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch dort haben man eher eine "normale Wochenendnacht" erlebt. Nennenswerte Verstöße zum Beispiel gegen das Böllerverbot habe es nicht gegeben.

Im Kreis Warendorf hat es nach Angaben eines Sprechers 24 Einsätze mit Silvesterbezug gegeben - deutlich weniger als sonst in der Silvesternacht. Darunter seien vor allem Ruhestörungen gewesen. Es habe keine Großveranstaltungen oder sonstigen Auffälligkeiten gegeben.

Auch die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt in der Stadt Münster hatten von einer entspannten Einsatzlage berichtet.

26 Einsätze mit Silvesterbezug im Kreis Borken

Die Polizei im Kreis Borken hat in einer Pressemitteilung ebenfalls Bilanz gezogen. Auch dort sei die Silvesternacht "verhältnismäßig ruhig" verlaufen. Zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen seien die Beamten zu lediglich 26 Einsätzen mit Silvesterbezug ausgerückt. Im Vorjahr waren es 66 Einsätze. Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung wurden im Kreis Borken zum Jahreswechel nicht festgestellt, so die Polizei.

Streit zwischen Jugendlichen eskaliert

In Gronau sei gegen 6.45 Uhr am Neujahrsmorgen jedoch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen eskaliert. Zeugenangaben zufolge haben drei junge Männer einen Jugendlichen körperlich angegriffen und dabei durch Stichverletzungen schwer verletzt. Die Ermittlungen zu den genaueren Umständen dauern an; ein verletzter 17-Jähriger aus Gelsenkirchen kam in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: alle circa 17 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß; zwei mit dunklem Teint, einer hatte einen Drei-Tage-Bart, trug Jeans, karierte Jacke und weiße Schuhe, der zweite hatte mittellanges, dunkles lockiges Haar und trug einen blauen Pullover; zum dritten Tatverdächtigen liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau (02562/9260).

Gesprengte Automaten und kleine Feuerwehreinsätze

In Gronau-Epe sei zudem ein Kondomautomat, in Bocholt ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Ebenfalls in Bocholt wurden nach Angaben der Polizei zwei Altpapiercontainer durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt, in Borken sei eine Hecke in Brand geraten.