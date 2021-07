Wenn ein Park unter Denkmalschutz steht

Die Pflege historischer Parks gilt als die Königsklasse der Gärtnerkunst. Und sie katapultiert sich selbst in die kaiserliche Liga, wenn die grüne Pracht unter Denkmalschutz steht. Notizen aus dem Schloss Nordkirchen.

Herz- und Prachtstück des Parks: Vor 30 Jahren hat das Land NRW die neobarocke Venusinsel in Nordkirchen wieder angelegt.

Aas für ein Nachmittag: In nicht einmal 15 Minuten ergossen sich 14 Liter Regen pro Quadratmeter über die Wege, die Minuten zuvor noch so gepflegt in einem Sand-Kies-Gemenge durch den Park geführt hatten. Der Sturm wütete nicht weniger brachial. Ludger Hölscher, Vorarbeiter im Team der 13 Gärtner, atmete dennoch erleichtert auf, als er den Schaden nach dem wüsten Sommersturm sondierte.