26-jähriger Mann nach Verfolgung festgenommen

Es klingt wie ein Krimi, ist aber Realität: Polizeibeamten verfolgen ein Auto per GPS Tracker in die Niederlande und nach Deutschland zurück. Nach einem Unfall muss der Fahrer zu Fuß weiterflüchten.

Am Samstag (17.9.) hat sich ein Mann mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert, die in einem Unfall endete. Dann setzte der 26-Jährige seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber schlussendlich festgenommen. Der Mann steht laut Polizei im dringenden Tatverdacht, einen Firmenwagen gestohlen zu haben.

Autoschlüssel aus Tresor genommen

Gegen 8 Uhr am Samstagmorgen hatte der Inhaber einer Firma an der Reeser Landstraße in Wesel einen Einbruch in seine Geschäftsräume gemeldet. Unbekannte Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und einen Tresor mitgenommen. Den Tresor samt restlichen Inhalt hatte ein Zeuge bereits um 7.40 Uhr auf dem Deichweg auf einer Wiese gefunden und der Polizei gemeldet.

Mit dem gestohlenen Autoschlüssel aus dem Tresor flüchtet der 26-jährige Mann vom Hof der Firma in Wesel. Da der Firmenwagen mit einem GPS-Tracker ausgestattet war, konnte die Polizei den Fluchtweg des Täters verfolgen.

Nach einem Autounfall folgt die Flucht zu Fuß

Streifenwagen aus Wesel und Borken folgten dem Täter. Der 26-Jährige war kurzzeitig in die Niederlande gefahren und von dort über die A3 wieder nach Deutschland. Der Flüchtige missachtete die Anhaltesignale der Polizei, verließ an der Anschlussstelle Wesel die Autobahn und fuhr weiter in Richtung Raesfeld.

Nachdem er auf der Weseler Straße eine Verkehrsinsel und ein Auto passierte, verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto gegen den haltenden Pkw und zurück auf die Straße, wo der nachfolgende Streifenwagen damit kollidierte. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß weiter, Polizeikräfte konnten ihn jedoch umgehend stellen.

Verdacht auf Drogeneinfluss

Bei dem Unfall erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen, ebenso drei Polizeibeamte, die in dem unfallbeteiligten Streifenwagen aus Wesel gesessen hatten. Leicht verletzt wurde auch der Fahrer des anhaltenden Pkw, ein 67-jähriger Borkener. Der insgesamt entstandene Sachschaden bewegt sich im fünfstelligen Euro-Bereich.

Bei der weiteren Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Flüchtige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe. Einen Führerschein besitzt der Tatverdächtige nicht.

Das zuständige Gericht ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Untersuchungshaft an.