Warum es in diesem Sommer so viele Wespen gibt

Wer im Garten gegrillt oder Kuchen gegessen hat, ist bestimmt bereits angeflogen worden: In diesem Sommer gibt es besonders viele Wespen und Hornissen. Auch wenn die Tiere lästig werden können, ist das endlich mal eine gute Nachricht aus der Natur.

Überraschend viele Wespen gibt es in diesem Sommer, je nach Region unterschiedlich, in NRW. Das trockene Frühjahr hatte das Wachstum begünstigt.

Auch wenn sie in Gläser krabbeln und sich auf Kuchen stürzen, in Zeiten des alarmierenden Insektensterbens ist das doch endlich mal eine gute Nachricht aus der Natur: In diesem Sommer gibt es nach Expertenmeinung besonders viele Wespen und Hornissen.