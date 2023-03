Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wird mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Das gab die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) am Freitagvormittag bekannt. Macron soll nach Informationen unserer Redaktion im Januar oder Februar 2024 die Ehrung erhalten. Mit dem Jugendpreis wird das Deutsch-Polnische Jugendwerk ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr, dass Präsident Macron nach Münster kommt, um den Preis persönlich entgegenzunehmen“, sagt der WWL-Vorsitzende Reinhard Zinkann. Die WWL befindet sich im intensiven Austausch mit dem Elysée, um einen Termin für die Preisverleihung zu finden.

Westfälischer Friedenspreis: Die bisherigen Preisträger Der Preis des Westfälischen Friedens geht 2024 an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Er habe seit Beginn seiner Präsidentschaft die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit zum Schwerpunkt seiner Politik gemacht und stärke so den Frieden in Europa, teilte die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) am Freitag in Münster mit. Foto: dpa Den zugehörigen Jugendpreis erhält das Deutsch-Polnische Jugendwerk. Das engagiert sich laut Angaben für die Vermittlung europäischer Freundschaft beider Länder ein. Während des Ukraine-Kriegs habe es sein Engagement für ukrainische Jugendliche und Familien erweitert. Foto: Ondrej Cinkajzl 1998 erhielt Vaclav Havel (links im Bild), Schriftsteller und ehemaliger tschechischer Staatspräsident, den Preis des Westfälischen Friedens. Foto: dpa Der Westfälische Friedenspreis ist auch bekannt als Preis des Westfälischen Friedens und wird seit 1998, dem Jahr des 350-jährigen Bestehens des Westfälischen Friedens, alle zwei Jahre verliehen. Foto: friedenspreis-presse.de Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl wurde 2000 mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Foto: A2942 Ingo Wagner Im Jahr 2002 ging der Friedenspreis an die ehemalige Bundesanwältin der Schweiz: Carla Del Ponte Foto: Martial Trezzini Der Dirigent Kurt Masur wurde im Jahr 2004 ausgezeichnet. Foto: dpa 2006 erhielt der ehemalige französische Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing den Preis. Foto: Rolf Vennenbernd Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan wurde 2008 mit dem Preis des Westfälischen Friedens geehrt. Foto: A1885 epa Keystone Sandro Campar 2010 wurde der Dirigent und Pinanist Daniel Barenboim mit dem Preis geehrt. Foto: Kim Graf Verleihung des Westfälischen Friedenspreises im Jahr 2012 an Helmut Schmidt. Foto: Jürgen Peperhowe Mit dem Preis des Westfälischen Friedens wurden im Jahr 2014 die „International Space Station“ (ISS) und die Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge geehrt. Foto: Jürgen Peperhowe Die „International Space Station“ (ISS) steht für eine friedliche internationale Zusammenarbeit der ehemals verfeindeten Supermächte Russland und USA im All. 400 Kilometer hoch über der Erde kooperieren nun Staaten, die sich zuvor im Kalten Krieg gegenüberstanden. Foto: NASA, dpa Jordaniens König Abdullah II. erhielt den Friedenspreis im Jahr 2016. Foto: dpa Dr. Reinhard Zinkann und Markus Lewe (rechts oben) präsentierten die Preisträger. Den Westfälischen Friedenspreis 2018 bekamen die Pfadfinder (rechts unten) sowie (links von oben) Litauen (Präsidentin Dalia Grybauskaite), Lettland (Raimonds Vejonis) und Estland (Kersti Kaljulaid). Foto: Gunnar A. Pier, Christian Schnaubelt, dpa (3) - Montage: gap 2020: Die Kinder und Jugendlichen der Initiative Plant-for-the-Planet erhalten den Preis für ihr aktiven Handeln gegen den Klimawandel. Das Bild zeigt den Umweltaktivisten und Gründer - Felix Finkbeiner. Foto: Sina Schuldt/dpa 2020: Die früheren Ministerpräsidenten Griechenlands und Nordmazedoniens, Alexis Tsipras und Zoran Zaev (l.), werden für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit ausgezeichnet. Foto: picture alliance/Boris Grdanoski/AP/dpa

Der mit 100.000 Euro dotierte Internationale Preis des Westfälischen Friedens wird von 100 führenden Unternehmen Westfalens aus der „Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe“ (WWL) gestiftet, die dem Vorschlag des Vorstandes und der Jury am Donnerstagabend zustimmten. Die Gesellschaft vergibt den Preis als Stifterin alle zwei Jahre. Wegen der Corona-Pandemie war der Rhythmus zuletzt nicht eingehalten worden.

Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit

Mit dieser Auszeichnung setzt die „Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe“ laut einer Pressemitteilung ein klares europäisches Zeichen Richtung Ost und West. In diesen Zeiten des Krieges innerhalb Europas ist sie zugleich ein Appell: „Westfälischer Friede bedeutet europäischer Friede. Wir brauchen die europäische Zusammenarbeit in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft; das haben Präsident Macron und das Deutsch-Polnische Jugendwerk bewiesen“, begründet der Vorsitzende der WWL die Entscheidung.

Macron habe seit Beginn seiner Präsidentschaft die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit zum Schwerpunkt seiner Politik gemacht. Dabei setze er immer wieder neue Akzente für die deutsch-französische Freundschaft und stärke den Frieden in Europa, heißt es weiter in der Begründung. „Emmanuel Macron stiftet mit seiner pro-europäischen Politik Frieden in Zeiten des Krieges. So gelingt es ihm trotz schwerer Verwerfungen mit der russischen Führung den Gesprächsdialog aufrechtzuerhalten und damit im Sinne des westfälischen Friedensschlusses von 1648 zu handeln“, erläutert die Jury ihre Entscheidung. Emmanuel Macron vertrete fest verankerte europäische Werte. Er treibe voran, gestalte Politik und diene damit der europäischen Idee. „Emmanuel Macron ist ein Kämpfer für Freiheit, Frieden und Europa.“

Preisverleihung Anfang 2024

Mit dem Preisträger Emmanuel Macron knüpft die Wirtschaftliche Gesellschaft an die Preisverleihung im Jahr 2006 an, als der frühere französische Präsident Valery Giscard d’Estaing für sein Einstehen und Kämpfen für die europäische Idee mit dem Internationalen Friedenspreis ausgezeichnet worden war.

Zur Preisverleihung Anfang 2024 werden weitere hohe politische Gäste in Münster erwartet, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und womöglich auch der polnische Präsident Andrzej Duda. Beide sind Schirmherren des Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW), das neben Macron ausgezeichnet wird. Die von den Regierungen beider Länder getragene international anerkannte Organisation fördert seit 1991 den Austausch von Jugendlichen zwischen Deutschland und Polen und unterstützt so das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen. Schon lange vor dem Ukraine-Krieg wurde das Engagement ausgeweitet, sodass im aktuellen Konflikt ein starker Schutzraum für geflüchtete Jugendliche aus der Ukraine entstand. Seit über zehn Jahren gehören hunderte ukrainisch-polnisch-deutsche Jugendbegegnungen zu den häufigsten der vom DPJW geförderten trilateralen Projekte. Seit Bestehen des Jugendwerks wurden rund 80.000 Projekte realisiert, an denen mehr als drei Millionen junge Menschen teilgenommen haben.

Die Laudatoren für die Preisträger stehen noch nicht fest, sollen allerdings ebenfalls politische Hochkaräter sein.