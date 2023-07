Fahrpreise im Nahverkehr steigen zum 1. August 2023

Ein dieselbetriebener Triebwagen der Linie RB 65 von Münster über Gronau nach Enschede: Am 1. August 2023 steigen im Westfalentarif die Fahrpreise.

Die gute Nachricht vorweg: Das Deutschlandticket bleibt, wie es ist. Es kostet weiter 49 Euro pro Monat und gilt bundesweit im Nahverkehr - also auch in Westfalen.

Doch wer normale Tickets kauft, muss ab August tiefer in die Tasche greifen. Um durchschnittlich 3,65 Prozent steigt der Fahrpreis, teilte die Westfalentarif GmbH am Mittwoch mit. So kostet beispielsweise eine einfache Fahrt von Coesfeld oder Rheine nach Münster künftig 11,80 statt 11 Euro, von Ibbenbüren nach Osnabrück werden 8,50 statt 8,10 Euro berechnet. Ein 30-Tage-Ticket für die Strecke Steinfurt-Münster kostet 208 statt 201,70 Euro.

Matthias Hehl, Geschäftsführer der WestfalenTarif GmbH, verweist zur Begründung in einer Presseinformationen auf "die steigende Inflationsrate und die erhöhten Preise bei der Energieversorgung, Lohnkosten und Investitionen in die Infrastruktur". Alles zusammen führe "zu einer angespannten Kostensituation bei den Verkehrsunternehmen." Dennoch liege die Preiserhöhung unter der Inflationsrate.

Bei "Eezy" ändert sich nichts

Unverändert bleiben derweil die Preise für den elektronischen Tarif "Eezy". Dabei checken sich die Fahrgäste beim Fahrtantritt ein und am Ziel wieder aus, abgerechnet wird nach Luftlinienkilometern.

Informationen Foto: Die aktuellen sowie die ab dem 1. August 2023 gültigen Ticketpreise finden stehen auf der Westfalentarif-Webseite: www.westfalentarif.de/preise Weitere Informationen zu eezy unter: www.eezy-westfalen.de Weitere Informationen zum WestfalenTarif unter: www.westfalentarif.de ...

Das neue „Tagesticket24“

Weitere Änderungen gibt es bei den Tagestickets. Die bisherigen 9-Uhr-Tagestickets und die 24-Stunden-Tickets werden ersetzt durch das neue "Tagesticket24". Es gilt ab Entwertung 24 Stunden lang für beliebig viele Fahrten. Rechenbeispiel für die Strecke Greven-Münster: Noch kostet das 9-Uhr-Ticket 9,70 Euro und das 24-Stunden-Ticket 15 Euro. Das neue „Tagesticket24“ kostet 10,20 Euro.

Fahrradtickets gelten künftig 24 Stunden

Der neue Tarif für die Mitnahme von Fahrrädern heißt "FahrradTagesTicket24". Es kostet innerhalb einer Stadt auch künftig 1,50 Euro, westfalenweit steigt der Preis von 3 auf 3,10 Euro. Dafür ist das Ticket künftig ab Kauf 24 Stunden gültig.