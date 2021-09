Westfleisch wehrt sich gegen Schließung

2020 hat der Kreis Coesfeld den fleischverarbeitenden Betrieb von Westfleisch in Coesfeld geschlossen, nachdem dort Corona ausgebrochen war. Jetzt zieht Westfleisch dagegen (noch einmal) vor Gericht.

Die Firma Westfleisch klagt gegen den Kreis Coesfeld, weil der in Coronazeiten einen ihrer Betriebe geschlossen hat.

Westfleisch will es noch mal wissen: Das Unternehmen klagt vor dem Verwaltungsgericht Münster gegen den Kreis Coesfeld, weil der den Schlacht- und Zerlegebetrieb für Schweine in Coesfeld stillgelegt hatte. Der Grund war ein Corona-Ausbruch. Am 8. Mai 2020 wurden 171 Mitarbeiter des Betriebs positiv auf Corona getestet.