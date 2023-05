Sonnen-Comeback zum langen Wochenende im Münsterland

Mit Christi Himmelfahrt (18. Mai) steht ein langes Wochenende bevor. Idealer Zeitpunkt für eine Fahrradtour oder einen Tagesausflug in der Region. Doch wie wird das Wetter im Münsterland? Und welche Ausflugstipps gibt es? Ein Überblick.

Fahrradtouren könnten am Wochenende hoch im Kurs stehen. Das Wetter spielt jedenfalls mit.

Alle, die mit dem Bollerwagen an Christi Himmelfahrt (18. Mai) durch die Gegend ziehen wollen, sollten sich etwas wärmer anziehen. Denn mit Blick auf die Temperaturen hat Meteorologin Britta Siebert-Sperl vom Dienstleister „Wetterkontor“ (noch) nicht nur Sonne im Gepäck. Aber: „Es geht endlich aufwärts.“ Obwohl: Das Münsterland hätte im Gegensatz zu anderen Regionen in den vergangenen Wochen schon Glück gehabt. „In Südbayern hat es drei Wochen fast nur geregnet“, berichtete sie der Redaktion am Mittwoch.

Zurück zum Münsterland-Wetter. Das wird trocken und sonnig – mit vereinzelten Ausnahmen. Der Donnerstag (18. Mai) startet nach Angaben von Siebert-Sperl noch recht frisch. „Wir haben Tiefstwerte von fünf Grad. Hier und dort könnte es auch noch Bodenfrost geben“, sagt sie. Danach würden im Tagesverlauf Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad erreicht werden. Dazu gebe es einen Sonne-Wolken-Mix.

Mit „Zwiebel-Look“ in den Feiertag

Wer den Feiertag für einen Ausflug in die Natur oder eine Vatertags-Tour nutzen möchte, dem empfiehlt die Meteorologin den „Zwiebel-Look“. „Morgens sollte man sich schon etwas wärmer anziehen. In der Sonne wird es zwar angenehm sein, aber im Schatten dann deutlich kühler“, bemerkt sie.

Am Freitag (19. Mai) geht es trocken und mit einem „schönen, freundlichen Tag“ weiter. Allerdings ziehen die Temperaturen auch erst über den Tagesverlauf an. „Wir starten wieder frisch mit fünf Grad aus der Nacht. Am Nachmittag gibt es dann aber mehr Sonnenstunden bei 17 bis 18 Grad“, sagt die Meteorologin.

Viel Sonne, aber vereinzelt Schauer und Gewitter

Am Samstag (20. Mai) klettert das Thermometer bei viel Sonne weiter nach oben – auf bis zu 20 Grad. Für Sonntag (21. Mai) prognostiziert Siebert-Sperl Sonne und Temperaturen bis zu 24 Grad. „30 Grad werden wir am Wochenende nicht haben.“ Örtlich seien auch mal 25 Grad möglich. Allerdings bringe ein Tief auch feuchte Luft aus Frankreich mit. „Im Laufe des Nachmittags kann es vereinzelt aber auch zu Schauern und Gewittern kommen“, sagt sie. Die Wahrscheinlichkeit dafür steige in Richtung Ruhrgebiet und niederländische Grenze.

Der Blick auf die kommende Woche (ab 22. Mai) verspricht ein ähnliches Bild. Montags würden sich die Höchstwerte zwischen 24 und 26 Grad und Dienstag zwischen 21 und 23 Grad bewegen. „Allerdings immer mit Schauer- und Gewittergefahr“, berichtet die Meteorologin. Danach werde es zwar kühler, aber von der Wetterlage wieder trockener.

Ausflugstipps für das lange Wochenende

Das Münsterland und die Umgebung bieten jede Menge Möglichkeiten, um einen freien Tag für einen Ausflug zu nutzen. Unsere Redaktion hat dafür ein paar Ideen gesammelt und gibt Ausflugs- und Freizeittipps für die Region.

Seit dem 1. Mai gilt außerdem das Deutschland-Ticket. Auch aus dem Münsterland sind mit dem bundesweit gültigen Regionalverkehrsticket attraktive Ziele erreichbar. Wir haben einige Tipps gesammelt:

Und wir haben auch noch Tipps für alle, die lieber auf das Fahrrad statt in den Zug steigen wollen. Auf unserer Special-Seite haben wir die Fahrradtouren-Tipps unserer Fahrtwind-Redaktion für das Münsterland gesammelt.