Der Sommer kommt: Schon am vergangenen Wochenende haben viele Sonne und hohe Temperaturen genießen können. Ähnlich geht es diese Woche weiter.

Regen und Gewitter hier, Auflockerungen dort: Das Wetter in Deutschland bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft und kühlt im Vergleich zum vergangenen Wochenende etwas ab.

Am Dienstag werden im Westen und Nordwesten zunächst einzelne Schauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf lockert es vermehrt auf und bleibt oft trocken.

Auch im Münsterland hat es am Sonntagabend noch ordentlich geregnet und gewittert. Das hört in dieser Woche aber auf: „Was Gewitter angeht, da kommt nichts mehr“, prognostiziert Meteorologin Lisa-Marie Schulze von Wetterkontor.

Dienstag und Mittwoch noch „kühl“

Dienstag und Mittwoch werden laut der Schulze noch einige Wolken am Himmel sein und es kann sein, dass es auch nochmal regnet. „Aber keine großen Mengen“, sagt sie. Und auch die Temperaturen gestalten sich in den Tagen noch recht „kühl“ – bei circa 16 Grad.

Ab Donnerstag können sich alle dann nicht nur auf ein langes Pfingst-Wochenende, sondern auch auf gutes Wetter mit Sonne von früh bis spät freuen. „Donnerstag werden es vermutlich um die 18 oder 19 Grad. Und am Wochenende um die 20 Grad und drüber“, sagt Schulze.