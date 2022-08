Gewitter und Starkregen im Münsterland

Mensch und Natur litten in den vergangenen Tagen unter der Hitze. Fast die ganze Woche lang bestimmten Temperaturen über 30 Grad und strahlender Sonnenschein das Wetter. Laut Jürgen Schmidt von Dienstleister „Wetterkontor“ entspannt sich die Wetterlage nun aber etwas.

„Abkühlung ist auf dem Weg“, verspricht der Meteorologe. Bereits am Sonntagabend (14.8.) hat es erste kleinere Schauer über dem Münsterland gegeben. Über die ganze Woche hinweg kann es nun immer wieder regnen. Lediglich am Dienstag (16.8.) zeigt sich der Sommer noch einmal von seiner extremen Seite.

Nach dem Zwischenhocheinfluss am Dienstag drohen dem Münsterland ab Mittwoch kräftige Schauer und Gewitter. „Lokal muss mit heftigem Starkregen gerechnet werden“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienst in Essen unserer Zeitung. Punktueller Starkregen bis in den Unwetterbereich sei diese Woche aufgrund von langsamer Verlagerung der Gewitterzellen nicht ausgeschlossen. Wo ­genau am Ende bundesweit die Starkregen-Schwerpunkte liegen, könnten die unterschiedlichen Wettermodelle noch nicht vorhersagen.

Temperaturen fallen unter die 30 Grad-Marke

Die Trockenheit sei aber erstmal vorbei, so Schmidt. Das Wetter wird wechselhafter und nasser. Nur noch 27 Grad und weniger werden tagsüber erreicht. Schmidt: „Das sind eigentlich die normalen Sommertemperaturen.“ Auch nachts kühlt es sich im weiteren Verlauf der Woche weiter ab. Man sollte jetzt darauf hoffen, so der Diplom-Meteorologe, dass auf die Trockenperiode nun ordentlich Regen folgt.

Ganz abschreiben sollte man die extreme Hitze aber noch nicht: Zum Ende des Monats und sogar noch im September ist ein erneuter Anstieg der Temperaturen durchaus möglich. „35 Grad oder mehr sind aber unrealistisch“, schätzt Schmidt die Lage ein. Kürzere Tage sorgen dafür, dass sich die Wärme nicht mehr so stark aufstauen kann.