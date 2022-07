Im Münsterland wird es sommerlich

Zahlreiche Wetterdienste kündigen für Mitte Juli in Deutschland eine Hitzewelle an. Bis zu 40 Grad seien möglich, heißt es. Meteorologin Britta Siebert-Sperl sagt, ob sich auch das Münsterland auf Hitze einstellen muss.

Dunkelrot eingefärbte Wetterkarten mit Temperaturen von bis zu knapp 40 Grad haben in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Kündigt sich auch für das Münsterland eine Hitzewelle an? Meteorologin Britta Siebert-Sperl vom Wetterdienst „Wetterkontor“ kann beruhigen: „Eine richtig lange Hitzewelle ist im Münsterland eher nicht in Sicht.“

Dennoch wird es schon bald wieder sommerlich in der Region – allerdings noch nicht an diesem Wochenende. Wie Siebert-Sperl auf Nachfrage erläutert, bleibt es an mit Temperaturen von 22 bis 24 Grad am Samstag (9. Juli) und 19 bis 21 Grad am Sonntag (10. Juli) noch kühler. Am Samstag sind zudem einzelne Schauer möglich, auch am Sonntag tut sich die Sonne nach Angaben der Meteorologin schwer.

Hochdruckgebiet bringt wärmere Temperaturen

Ab Montag (11. Juli) verstärkt sich laut Siebert-Sperl ein Hochdruckgebiet über Großbritannien und bringt warme Luft ins Münsterland. Bei Temperaturen von bis zu 24 Grad überwiegt vor allem ab dem Nachmittag die Sonne. Anders im Rheinland – dort wird es schon am Montag deutlich wärmer. „Doch bis das im Münsterland ist, dauert es etwas länger“, so Siebert-Sperl.

Hochsommerliche Temperaturen im Münsterland

Doch ab Dienstag (12. Juli) wird es auch im Münsterland wieder hochsommerlich. „Wir erwarten für Dienstag zwischen 26 und 29 Grad“, so die Meteorologin. Auch an den Folgetagen erwartet die Expertin „stabiles Sommerwetter“. Sie geht davon aus, dass sich die Temperaturen bei knapp unter 30 Grad einpendeln. Anders wird es in Süddeutschland sein: Dort ist nach Angaben von Siebert-Sperl durchaus mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad zu rechnen.

Um den 20. Juli herum könnte die 30-Grad-Marke auch im Münsterland geknackt werden. Eine genaue Prognose ist laut Siebert-Sperl allerdings noch nicht möglich.