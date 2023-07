Wetter im Münsterland bleibt wechselhaft

Sommerliche Temperaturen halten sich an diesen Tagen im Münsterland nur für kurze Zeit: Über den Atlantik und die Nordsee ziehen immer wieder Tiefdruckgebiete hinweg. So auch in den kommenden Tagen.

Gewitter am Wochenende

Kaum ist das Gewitter vom vergangenen Wochenende vorbei, steigen die Temperaturen auch schon wieder auf über 30 Grad an. Die schlechte Neuigkeit: Sommerliche Temperaturen wechseln sich auch in den kommenden Tagen immer wieder mit Schauern und Gewitter ab, wie die Meteorologin Janina Lersch vom Wetterkontor prognostiziert.

Über den Atlantik und die Nordsee ziehen immer wieder Tiefdruckgebiete über das Münsterland. Am heutigen Dienstag (11. Juli) erwartet Lersch für die Region Temperaturen von bis zu 30 Grad, doch schon gegen Abend scheinen Wolken aufzuziehen, die erste Schauer mitbringen.

Am Mittwoch (12. Juli) soll es zwar wieder trockenes Wetter mit Temperaturen um 26 Grad geben, doch „Hochdruckgebiete, die sich länger halten, wird es in dieser Woche nicht geben“, so Lersch. Denn auch für den Donnerstag (13. Juli) sieht die Meteorologin wieder Schauer auf das Münsterland zukommen.

Schwüles und Gewitter am Wochenende erwartet

Das Spiel wiederholt sich voraussichtlich am Freitag (14. Juli) und Samstag (15. Juli). Freitag soll es mit Temperaturen um 26 Grad trocken werden, am Samstag sollen Schauer und Gewitter fragen. Dazu prognostiziert Lersch schwüle 31 Grad. Am Sonntag (16. Juli) lösen sich die Wolken dann wieder auf.