Viel Sonnenschein zu Ostern in Westfalen

Größtenteils freundlich, aber frisch: Diese Vorhersage gibt der Dienstleister „Wetterkontor" mit Blick auf die Woche und das Osterfest. Doch an einigen Tagen drohen vereinzelt auch Schauer.

Passend zum Osterfest soll das Wetter in Westfalen diese Woche größtenteils freundlich werden. Jedoch sind die Temperaturen noch relativ frisch. So lautet die Prognose des Wetterdienstes „Wetterkontor".

Bereits am heutigen Montag gibt es vielerorts einen blauen Himmel und somit zahlreiche Sonnenstunden. Bis einschließlich Mittwoch wird es zunächst auch trocken und sonnig bleiben. Am Dienstag ist der Tiefstwert minus zwei Grad und der Höchstwert beträgt sieben Grad. Am Mittwoch steigt das Thermometer auf bis zu acht Grad. Der Tiefstwert liegt bei null Grad.

„20 Grad werden es definitiv nicht“, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von „Wetterkontor" mit Blick auf das Osterfest. Doch ab Mitte der Woche steigen die Temperaturen langsam an, sodass immerhin eine Höchsttemperatur von 14 Grad am Ostermontag zu erwarten ist. Am Gründonnerstag kann es im Laufe des Tages zu einzelnen Schauern kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen fünf und zehn Grad.

Vereinzelte Schauer am Sonntag und am Montagabend

Karfreitag bleibt es nach Angaben von „Wetterkontor" voraussichtlich weitgehend trocken bei vier bis 12 Grad. Auch am Samstag stehen die Zeichen (Stand 3. April) auf Sonne: Bei einer Höchsttemperatur von 13 Grad bleibt es trocken.

Am Ostersonntag kann es bei gleichbleibender Temperatur im Laufe des Tages vereinzelt zu Schauern kommen. Ostermontag wird es tagsüber voraussichtlich freundlich. Erst am Abend kommt es zu Schauern. Neben dem Höchstwert von 14 Grad liegt der Tiefstwert bei vier Grad. Da der Wind den Rest der Woche und über die Ostfeiertage nur mäßig weht, kann die gefühlte Temperatur die Tage auch höher liegen.