So wird das Wetter am 1. Mai

Hoch „Rixte“ bringt freundlicheres Wetter ins Münsterland. Startet das Wochenende noch eher bewölkt, so hat Meteorologe Jürgen Schmidt für den 1. Mai bessere Nachrichten.

Das Wetter im Münsterland wird am Wochenende deutlich freundlicher.

Gute Nachrichten für alle, die am 1. Mai etwas vorhaben: „Das Wetter wird optimal für eine Maiwanderung sein“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienstleiter „Wetterkontor“ am Freitag. Er kündigt einen Sonne-Wolken-Mix ohne Regen bei Temperaturen um die 20 Grad an. Dafür sorgt das Hochdruckgebiet „Rixte“.

Allerdings empfiehlt er den Menschen, die sich draußen aufhalten wollen, sich ausreichend vor der Sonne zu schützen. Der UV-Index liege bei Stufe drei, was schon einen Schutz erforderlich mache. „Personen, die sich im Freien aufhalten, sollten sich frühzeitig mit Sonnencreme eincremen“, sagt er.

Wochenende startet bewölkt

Das Wochenende startet hingegen mit weniger prickelndem Wetter. Am Samstag (29. April) wird es anfangs ziemlich bewölkt sein. Auch mit etwas Sprühregen sei über den Tag verteilt zu rechnen. Die Sonne kommt laut Schmidt nur zwischendurch raus – dafür klettert das Thermometer bis auf 17 Grad.

Genauso wie am Sonntag (30. April): Dann zeigt sich das Wetter auch schon von seiner freundlicheren Seite – mit stellenweise mehr Sonne.