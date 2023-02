Zum Wochenende kommt der Winter zurück

Mit dem vielerorts fast frühlingshaften Wetter der vergangenen Tage ist es erst einmal vorbei. Denn laut Wetterkontor wird es am Wochenende wechselhaft mit Graupelschauern. Insgesamt wird es wieder deutlich kälter.

Da sich das Münsterland zwischen Hoch- und Tiefdruckgebiet befindet, wird es voraussichtlich zwar regnen, aber auch mit Graupelschauern ist zu rechnen. Es wird allerdings wahrscheinlich nicht, wie beispielsweise im Süden und Osten, zu Schneeregen zu kommen. So oder so sollte man auf Glätte achten.

Wechselhaftes Wetter

Samstag (25. Februar) wird es wechselnd bewölkt, mit tendenziell mehr Sonne. Schauer halten sich in Grenzen. Sonntag (26. Februar) zeigt sich die Sonne schließlich wieder, mit eher trockenem und freundlichem Wetter. Zusätzlich wird es windig: Laut Meteorologin des Wetterkontors erwartet das Münsterland mäßig bis auffrischenden Wind mit stärkeren Böen.

Kommende Temperaturen

In der Nacht von Freitag auf Samstag liegt die Tiefsttemperatur bei zwei Grad, mit wenig Schauer in der Nacht. Auch am Samstag selbst sind nur mit Höchsttemperaturen von fünf bis sechs Grad zu rechnen. Die Nacht zum Sonntag kann mit minus 2 bis minus 4 Grad für gefrierende Nässe sorgen, was zu Glätte führt. Während Sonntagvormittag die Temperaturen am Gefrierpunkt liegen, sind es nachmittags schon wieder 3 bis 4 Grad.

Wer empfindliches Grünzeug draußen stehen hat, sollte dies aufgrund der Temperaturen also abdecken oder in die eigenen vier Wände holen.