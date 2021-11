Wie die Corona-Pandemie das Dating verändert

Wie hat sich das Dating-Verhalten von Studierenden in der Corona-Zeit verändert? Ein Interview mit der Münsteranerin Nastasia Lehmann, die dazu geforscht hat.

In Corona-Zeiten haben Studenten mehr online geflirtet – richtig glücklich aber sind sie damit nicht. Das sind zwei wesentliche Erkenntnisse von Nastasia Lehmann. Die 31-jährige gelernte Erzieherin studiert soziale Arbeit an der Fachhochschule Münster und ist für eine Seminararbeit der Frage nachgegangen, wie sich das Dating-Verhalten von Studierenden in der Corona-Zeit verändert hat. Über die Ergebnisse sprach unser Redaktionsmitglied Gunnar A. Pier mit ihr.