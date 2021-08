Wie Handwerker günstig an Holz aus der Region kommen

Paradox: Obwohl die Preise, die die Waldbauern für ihr Holz anbieten, eher moderat sind, schießen sie weltweit in die Höhe.

Holz ist gerade knapp in Deutschland. Sehr knapp. Und teuer. Handwerksunternehmen müssen wegen Materialmangels Kurzarbeit anmelden. Bau-Innungen bitten die Politik, in den Markt einzugreifen. Rettung – zumindest fürs Münsterland – könnte da ein Projekt aus der Forstwirtschaft und -verwaltung bringen: eine Versteigerungsplattform der Waldbauern. „Das funktioniert so ähnlich wie bei Ebay“, sagt Heinz-Peter Hochhäuser, Leiter des Regionalforstamts Münsterland bei Wald und Holz NRW.