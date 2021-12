Wieder mehr Flüchtlinge

In Deutschland steigt die Zahl der Asylanträge seit dem Sommer wieder deutlich. Die Behörden sind alarmiert. Um die Menschen unterbringen zu können, stockt das Land NRW Plätze in Flüchtlingsunterkünften auf. Zwei neue Einrichtungen mit je 600 Plätzen sind für den Regierungsbezirk Münster geplant.

Weil auch in NRW die Asylbewerberzahlen seit dem Sommer wieder kontinuierlich steigen und kein Ende dieses Trends in Sicht ist, sucht die Landesregierung nach zusätzlichen Möglichkeiten, den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf anbieten zu können. Allein im Regierungsbezirk Münster sollen zwei neue sogenannte Zentrale Unterbringungseinrichtungen (ZUE) mit jeweils 600 Plätzen entstehen. Das hat Regierungspräsidentin Dorothee Feller gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Im Regierungsbezirk gibt es solche Einrichtungen bereits in Münster, Schöppingen, Ibbenbüren, Rheine, Marl sowie Dorsten. Die ZUE in Schöppingen schließt in diesen Tagen.

Laut EU-Statistikbehörde Eurostat ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland in diesem Jahr offenbar doppelt so stark angestiegen wie in der Europäischen Union. In der EU wurden danach in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 355.955 Asyl-Erstanträge registriert. Das ist ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. In Deutschland ist die Zahl der Asyl-Anträge laut Eurostat von Januar bis Ende September mit 33 Prozent mehr als doppelt so stark auf 100.240 Fälle gestiegen.

Der Trend spiegelt sich auch in NRW. Nach Angaben des Integrationsministeri­ums beantragten im August 2630 Menschen in NRW Asyl. Im September kamen 3140, im Oktober waren es 3985, im November 4622. Im Dezember registrierten die Behörden bis zum 21.12. insgesamt 2260 Geflüchtete. Die meisten von ihnen kamen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Zusammen machen sie ein Drittel aller Antragsteller aus.

Derzeit verfügen die 34 Landesunterkünfte über knapp 20.000 Plätze die aktiv betrieben, sprich belegt sind oder sofort belegt werden können, und rund 6000 sogenannte Stand-by-Plätze, die im Notfall zusätzlich aktiviert werden können. „Aufgrund der derzeit wieder steigenden Zugänge und der daraus resultierenden starken Belegung der Landeseinrichtungen ist eine Anpassung des Zielwertes der Kapazitätsplanung auf 22.000 aktive Plätze erforderlich“, teilte das Ministerium auf Nachfrage mit. Zusätzlich soll die Zahl der Stand-by-Plätze auf 7200 erhöht werden – um auch aus Gründen des Corona-Schutzes kurzfristig Reservekapazitäten nutzen zu können.