Vorsicht, Wild! Die Zahl der Wildunfälle im Münsterland hat deutlich zugenommen. In welchen Kreisen es gerade besonders häufig kracht und was Experten sagen.

Im Münsterland haben sich in diesem Jahr bereits über 1800 Wildunfälle ereignet, in einigen Regionen sind deutliche Anstiege zu verzeichnen. Das belegen aktuelle Verkehrsunfallzahlen der Polizeibehörden, die unserer Redaktion vorliegen. So stehen in den Einsatzprotokollen der Monate Januar bis März 2023 der Polizei im Kreis Steinfurt bereits 700 Zusammenstöße zwischen Wildtieren und Autos. „Und noch sind nicht alle Einträge erfasst“, sagt Polizeisprecherin Heike Piepel. Im ersten Quartal 2022 waren dort 406 Wildunfälle aktenkundig.