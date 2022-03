Willkommen in der Zukunft

In Ahaus lebt die Zukunft. Oder zumindest ein Ausschnitt davon. Die Firma Tobit testet dort neue Wege der Digitalisierung. Ein Hotel mit QR-Codes statt Nachtportier: Scheint zu funktionieren. Oder? Ein Besuch.

Firma Tobit testet in Ahaus Wege der Digitalisierung

Bestellt und bezahlt wird per Smartphone, die passenden QR-Codes finden sich auf den Tischen: In Ahaus probieren Dieter von Acken (links) und Peter Sommer die Zukunft aus.

Um die Zukunft zu erklären, zückt Peter Sommer gerne sein Handy. Er öffnet die App „Chayns“, scannt damit einen blauen Sticker mit einem QR-Code an einer Tür. Die springt automatisch auf und macht den Weg frei in eines der modernsten Hotels Deutschlands – das „Smartel“. Zwei Etagen, mitten in Ahaus. Farbige Lichtleisten, weiße Wände – „minimalistisch, aber modern“, erklärt Sommer. Sein Arbeitgeber, der Software-Hersteller Tobit, eröffnete das Smartel im April 2018.