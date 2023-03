Viel Wind um Windkraft vor Oberverwaltungsgericht

„Rund 1000 Verfahren“ rund um die Windräder landen jedes Jahr vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Angesichts der Ausbauziele in NRW dürfte dem im Sommer neu geschaffenen „Windkraftsenat“ die Arbeit nicht ausgehen.

1000 neue Wind­räder will die Landesregierung binnen fünf Jahren in NRW errichtet sehen. Das wären 200 pro Jahr. 2022 gingen laut Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) nur 98 Anlagen in Betrieb. Allein wegen Streitigkeiten um Windkraftanlagen erreichten im selben Jahr 86 neue Verfahren das Oberverwaltungsgericht in Münster (OVG).