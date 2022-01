Ibbenbürener geht mit seinem Wüstenbussard „spazierenfliegen“

Wo begegnet man in dieser Gegend schon einem Falkner? In Ibbenbüren. Dort pflegt Frank Oberbrodhage das seltene Hobby. Und dazu gekommen ist er durch einen Zufall.

Weil sie sich gut kennen, sind die beiden ein harmonisches Gespann: Frank Oberbrodhage und Wüstenbussard Hermine in Ibbenbüren.

Nur zwei, drei kurze Pfiffe, und schon rauscht Hermine hinunter von der dicken Eiche, auf der sie sich vor wenigen Minuten niedergelassen hat. Gepfiffen hat Frank Oberbrodhage vom Dickenberg und auf seinem ausgestreckten Arm nimmt ein stattlicher Wüstenbussard Platz. Während der Flugübungen des imposanten Greifvogels bleiben ein paar Spaziergänger stehen. Wo begegnet man in dieser Gegend schon einem Falkner?

Hermine ist eine Handaufzucht, mittlerweile elf Jahre alt, und lebt seit fast drei Jahren bei Frank Oberbrodhage. Und weil sie sich gut kennen und sie ihren Besitzer nicht als Konkurrenten betrachtet, sind die beiden ein harmonisches Gespann.

Moment, Konkurrent? „Greifvögel sind Lustjäger, weil sie Spaß am Jagen haben“, erklärt Oberbrodhage das Prinzip der Vertrauensarbeit. Sollte Hermine irgendeine Not leiden, würde die Arbeit mit ihr keinen Spaß machen. „Eine Jagd aus Frust würde mich zum Konkurrenten um Futter machen, was für mich sehr unangenehm wäre“ , erklärt der diplomierte Biologe.

Ehefrau Kerstin hat Schuld

Aber wie wird man Falkner? Im Grunde ist Ehefrau Kerstin schuld, berichtet Oberbrodhage lachend. Sie hat ihm vor mehr als 20 Jahren einen Tag in einer Falknerei geschenkt. Da wurde er infiziert und ist seitdem fasziniert von der Schönheit der Greifvögel. Die Ausbildung im Jagdschloss Springe setzte eine jagdliche Vorbildung voraus. So musste er vorab den Jagdschein machen, bevor er Falkner werden konnte.

Begeisterung für Vögel begleitet ihn aber noch länger. Während seines Studiums und seiner Mitarbeit beim WWF arbeitete er mit an der Ökosystemerstellung Wattenmeer, fing Brachvögel ein und versah diese mit einem Sender, um das Verhalten der Tiere zu studieren. Auch seine Diplomarbeit beschäftigte sich mit diesem Thema.

Es gibt noch ein weiteres besonderes Familienmitglied, denn seit wenigen Monaten wohnt auch ein Steinadler bei Oberbrodhage. Dieser imposante Greifvogel hört auf den Namen „Shaya“ und ist erst acht Monate alt. Auch sie wurde von dem erfahrenen Fachmann mit der Hand aufgezogen und lernt nun spielerisch die Jagd.

Flügelspannweite ist bemerkenswert

„Wir gehen mit unseren Vögeln raus, wie andere mit ihren Hunden, wir gehen spazierenfliegen“ erklärt das Paar lachend. Auch der Ausflug mit Shaya auf die nahe Wiese zieht Aufmerksamkeit auf sich. Shaya indes ist fixiert auf ihr Herrchen, beobachtet es und seine Bewegungen im wahrsten Sinne des Wortes mit Adleraugen. Ihrem durchdringenden Blick entgeht nichts. Ihre Flügelspannweite ist bemerkenswert. Ein absolut imposantes Tier.

Die Haltung dieser Tiere und die Eignung der Unterkunft unterliegen der Kon­trolle des Veterinäramtes, die Bedingungen werden genaustens geprüft. Gefüttert wird Fleisch, wobei die Vögel keine Kostverächter sind. Sie bekommen, außer rohem Schweinefleisch, alles, was sich anbietet.

Shaya und Hermine machen für heute Feierabend. Genug gejagd – genug erlebt.