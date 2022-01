Wo der älteste Blitzer im Münsterland steht

Der Starenkasten wird 65, geht aber nicht in Rente. Im Münsterland gibt es rund 30 Geräte, zusätzlich wird von mobilen Teams geblitzt. Wer blitzt wo? Ein Blick in die Region.

Im Nieselregen wie am Freitagnachmittag kann man die Kiste übersehen, aber eigentlich steht der Starenkasten an der B 219 zwischen Greven und Ibbenbüren gut sichtbar nahe der Ausfahrt Saerbeck. Diese stationäre Messstelle des Kreises Steinfurt gehört zu den ältesten im Münsterland.

Herzlichen Glückwunsch, du ungeliebter Freund: Der Starenkasten ist am Donnerstag 65 Jahre alt geworden. Am 21. Januar 1957 wurde in Düsseldorf der erste Feldversuch mit einem Radargerät gestartet. Das war der Anfang vom Ende der Zeit, in der Polizisten mit Stoppuhren, Funkgeräten und Geschwindigkeits­tabellen versuchten, Raser zu überführen. Das Rentenalter ist also erreicht, von Ruhestand aber keine Spur: Heute sind alleine im Münsterland rund 30 Messsysteme an stationären Stellen im Einsatz, hinzu kommen die mobilen „Blitzer“.