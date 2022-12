Der Wolf ist zurück: In Deutschland sind deutlich mehr als 1000 Wölfe wieder heimisch geworden. Mehrere Nachweise gab es in diesem Jahr auch im Münsterland.

In Deutschland kehren Wölfe in alte Lebensräume zurück.

Die Zahl der Wölfe in NRW ist im Vergleich zu anderen Bundesländern eher gering. Im Westen sind allerdings nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) in diesem Jahr mehr Einzeltiere als in den Jahren zuvor gesichtet worden. Dazu tragen nicht zuletzt Wolfsrudel in Niedersachsen und Belgien bei, wenn vor allem Jung­tiere über die Grenze ziehen.