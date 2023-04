So viele offizielle Wolfsnachweise gibt es im Münsterland

Immer wieder werden im Münsterland Wölfe gesichtet oder als Verursacher hinter Attacken auf Nutztiere vermutet – doch nur in manchen Fällen trifft dies zu. 30 bestätigte Wolfsnachweise werden für die Region bislang offiziell gezählt. Ein Überblick.

Eurasische Wölfe sind seit einigen Jahren auch in NRW wieder heimisch.

Der Wolf ist seit einigen Jahren wieder in Deutschland heimisch.

ist seit einigen Jahren wieder in Deutschland heimisch. 1990 wurde er unter Schutz gestellt, in den Jahren danach siedelten sich Paare und Rudel beinahe im gesamten Bundesgebiet an.

beinahe im gesamten Bundesgebiet an. Im Jahr 2009 wurde in NRW der erste Wolfsnachweis seit 1835 erbracht: durch einen Nutzzierriss nahe Höxter in Ostwestfalen.

der seit 1835 erbracht: durch einen Nutzzierriss nahe Höxter in Ostwestfalen. Der erste Wolf im Münsterland wurde 2016 bei Oelde im Kreis Warendorf nachgewiesen.

Seit 2018 gilt NRW offiziell als „Wolfsland“, nachdem sich bei Schermbeck nachweislich eine Wölfin niedergelassen hatte. Es gibt aktuell vier ausgewiesene Wolfsgebiete: Schermbeck, Senne, Eifel-Hohes Venn und Oberbergisches Land. Doch auch in den vier Landkreisen im Münsterland und nahe Münster wurden bereits Wolfsnachweise erbracht. Wir geben eine Übersicht über die vom zuständigen Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) bestätigten Wolfsnachweise in der Region.

Wolfsnachweise im Kreis Borken

28. November 2022 | Bocholt | Sichtbeobachtung: Fotos und Video

13. Mai 2022 | Reken | Kot- und Urinspuren; Männchen, Territorium Hohe Mark

12. Mai 2022 | Reken | Kot- und Urinspuren; Männchen, Territorium Hohe Mark, Herkunftsrudel Werlte (Niedersachsen)

7. Mai 2022 | Reken | Sichtbeobachtung: Video

11. Juni 2021 | Reken | Sichtbeobachtung: Fotos

26. Juni 2020 | Reken | Fotofalle

20. Mai 2020 | Reken | Kot- und Urinspuren; Weibchen, Rudel Schneverdingen (Niedersachsen)

8. Mai 2020 | Reken | Kot- und Urinspuren; Weibchen, Rudel Schneverdingen (Niedersachsen)

9. Mai 2020 | Reken | Fotofalle

Wolfsnachweise im Kreis Coesfeld

1. Dezember 2022 | Dülmen | Nutztierriss; Männchen, Rudel Schermbeck (Wurf 2021)

29. November 2022 | Lüdinghausen | Nutztierriss; Männchen, Rudel Schermbeck (Wurf 2021)

7. Oktober 2022 | Lüdinghausen | Fotofalle

9. März 2022 | Dülmen | Wildtierriss; Individualisierung nicht möglich

6. Dezember 2021 | Rosendahl | Fotofalle

29. Mai 2020 | Dülmen Fotofalle

18. Mai 2020 | Dülmen | Wildtierriss; Individualisierung nicht möglich

Wolfsnachweise im Kreis Steinfurt

9. Dezember 2022 | Emsdetten | Sichtbeobachtung: Fotos

22. April 2022 | Greven | Wildtierriss; Weibchen, Herkunftsrudel unbekannt

29. Januar 2022 | Nordwalde | Sichtbeobachtung: Foto und Video; zwei Wölfe

24. April 2021 | Ibbenbüren | Wildtierriss; Individualisierung nicht möglich

11. Mai 2019 | Recke | Sichtbeobachtung: Fotos und Videos

10. Mai 2019 | Tecklenburg | Sichtbeobachtung: Fotos und Videos

27. März 2019 | Westerkappeln | Nutztierriss; Weibchen, Rudel „Die Lucie“ (Niedersachsen)

14. März 2019 | Westerkappeln | Nutztierriss; Individualisierung nicht möglich

23. April 2016 | Ibbenbüren | Sichtbeobachtung

Wolfsnachweise im Kreis Warendorf

4. Dezember 2022 | Sassenberg | Sichtbeobachtung: Fotos

22. März 2022 | Telgte | Sichtbeobachtung: Video

25. Januar 2018 | Sendenhorst | Sichtbeobachtung: Foto

6. April 2016 | Oelde | Nutztierriss; Männchen, Rudel Cuxhaven (Niedersachsen)

Wolfsnachweise in und um Münster

30. November 2022 | Münster | Sichtbeobachtung: Fotos und Video

Die Zahl der Wolfssichtungen in NRW hat zuletzt zugenommen. Doch nicht immer bestätigt sich der Verdacht – so gehen manche Nutztierrisse oder vermeintliche Fotobeweise auch auf Hunde zurück. Auf der Internetseite des LANUV ist eine Auflistung aller bestätigten Wolfsnachweise in Nordrhein-Westfalen zu finden.

Wie man sich richtig verhält, wenn man einen Wolf trifft Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich einem Wolf in freier Wildbahn begegne? Das NRW-Umweltministerium gibt für den „äußerst unwahrscheinlichen“ Fall folgende Tipps: Foto: Gunnar A. Pier Nicht versuchen, sich dem Wolf zu nähern, ihn anzufassen oder zu füttern!Das Bild zeigt „Wolfsflüsterer“ Jos de Bruin im Naturwildpark „Granat“ in Haltern-Lavesum. Foto: Gunnar A. Pier Nicht weglaufen, am besten stehen bleiben und abwarten, bis sich der Wolf zurück zieht. Foto: Patrick Pleul (dpa) Wenn man selbst den Abstand vergrößern will, langsam zurück ziehen. Foto: Bernd Thissen (dpa) Man kann den Wolf auch vertreiben, indem man auf sich aufmerksam macht, zum Beispiel, indem man das Tier laut anspricht, in die Hände klatscht oder mit den Armen winkt. Foto: Julian Stratenschulte (dpa) Da Wölfe die Nähe des Menschen mieden, sei es selbst in einem Gebiet, in dem Wölfe ihr Revier haben, äußerst unwahrscheinlich, ein Tier zu Gesicht zu bekommen, betont das Umweltministerium. Foto: Gunnar A. Pier Vor allem bei jungen und unerfahrenen Wölfen könne es aber vorkommen, dass die Neugier stärker sei, als die Furcht. Foto: Gunnar A. Pier Jede Sichtung eines Wolfs sollte möglichst bald an das zuständige Landesumweltamt gemeldet werden – in NRW unter der Nummer 02361-3050 (werktags) oder per E-Mail wolf_nrw@lanuv.nrw.de erreichbar. Foto: Gunnar A. Pier

Bald erstes Wolfsgebiet im Münsterland?

Die Region rund um Schermbeck ist bereits seit 2018 offiziell ein Wolfsgebiet. Dieses könnte sich bei weiteren, zuziehenden Rudeln entsprechend auf die angrenzenden Gebiete ausweiten. Die sogenannten Pufferzonen umfassen die Gebiete um Wesel, Borken, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Oberhausen und Duisburg.

Im Jahr 2020 wurden Kot- und Urinspuren eines weiblichen Tieres bei Reken im Kreis Borken nachgewiesen. Zudem soll ein männlicher Wolf im Kreis Borken nachweislich sesshaft sein. Sichtungen des Tieres stammen aus dem Jahr 2022, das Tier soll sich an der Grenze zu Schermbeck niedergelassen haben. Das Land NRW prüft bereits in einem mehrstufigen Verfahren den Status eines Wolfsgebietes für die Hohe Mark zwischen Borken und Recklinghausen.