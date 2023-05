In Deutschland gibt es immer mehr Wölfe. Der Streit zwischen Nutztierhalter und Tierschützer darüber, ob der Bestand reguliert werden muss, verschärft sich. Über geforderte Abschüsse soll im Herbst in Münster entschieden werden.

Wölfe breiten sich in Deutschland immer weiter aus.

Trotz Protesten und der zuletzt steigenden Zahl von Wolfssichtungen in NRW haben die Umweltminister der Länder die von Bauernverbänden und Teilen der Politik geforderten Beschlüsse für eine restriktivere Wolfspolitik in den Herbst vertagt. Bis zur erneuten Zusammenkunft, dann in Münster, soll eine Bestandsanalyse zur Wolfspopulation vorliegen.