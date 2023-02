Wolf sucht Partnerin an der Küste

Ein junger Wolf, der im Raum Schermbeck an der Grenze zum Münsterland aufgewachsen ist, soll für Dutzende Schafsrisse im nordwestlichen Niedersachsen verantwortlich sein. Wie das niedersächsische Landesumweltministerium unserer Redaktion aufgrund von Daten bestätigt, wird das Tier zwischen Mitte Dezember 2022 und Anfang Januar mit insgesamt 69 gerissenen Schafen – davon mehrere an einem Tag – und zwei gerissenen Ziegen in den Landkreisen Aurich und Cloppenburg sowie bei Bremen in Verbindung gebracht. Ein Sprecher des Ministeriums spricht von „einem großen Rissgeschehen“ über den Jahreswechsel. In Niedersachsen sind 44 Wolfsrudel nachgewiesen.

„GW2596m“ hat keinen ­Namen, aber eine Kennung, mit der er beim Landes­umweltamt (LANUV) in NRW gelistet ist. Der Jährlingswolf (Geburtsjahr 2021) ist ein Nachkomme von Wölfin „Gloria“, die mit ihrem Rudel im Wolfsgebiet Schermbeck lebt. „Das Tier ist im Norden gesichtet worden. Vermutlich ist es auf der Suche nach einem Eigenterritorium“, sagt LANUV-Sprecher Wilhelm Deitermann.

Tote Schafe in Dülmen und Lüdinghausen

Der Weg des jungen Wolfs ist durch Schafsrisse von Anfang Dezember im Münsterland dokumentiert. So gehen getötete Schafe in Dülmen und Lüdinghausen auf sein Konto. Ein Wolfsberater hatte Spuren und Proben für eine genetische Unter­suchung gesichert. Das Senckenberg-Forschungs­institut in Gelnhausen teilt laut LANUV im Zusammenhang mit dem Nachweis aus Dülmen mit, dass das Tier (GW2596m) wiederholt in Norddeutschland nachgewiesen werden konnte. Aus der zeitlichen Abfolge der Nachweisorte schließen Experten, dass der junge Wolf auf der Suche nach einer Partnerin den Kreis Coesfeld und NRW verlassen habe. „Wir wissen aktuell nicht, wo er ist“, sagt Deitermann. Wölfe können am Tag bis zu 70 Kilometer wandern.

Wolfssichtung in Münster-Amelsbüren

Eine jüngste Wolfssichtung soll es nach Augenzeugen­berichten vor wenigen Tagen in der Davert bei Münster-Amelsbüren gegeben haben. Die Behörden können den Fall noch nicht bestätigen. Wenn, wird es kaum „GW2596m“ gewesen sein.