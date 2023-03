„Delikatess-Leberwurst fein“ in Plastik-Pelle mit metallenen Clipsen am Ende: Das Verwaltungsgericht in Münster beschäftigte sich am Dienstag mit der Frage, ob Pelle und Clip zum Nettogewicht des Lebensmittels zählen – oder zur Verpackung.

Foto: Gunnar A. Pier