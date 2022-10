Zahl der Auto-Einbrüche steigt im Münsterland stark an

Die Zahl der Einbrüche in Autos ist in diesem Jahr im Münsterland stark angestiegen. Das berichtet die Polizei auf Anfrage. Die meisten Schäden zahlt die Versicherung. Doch für viele Autobesitzer hat der Einbruch noch andere Folgen.

Eigentlich bellt Gatsby nie. Doch in einer Nacht Ende August reißt der belgische Schäferhund Tobias Gutbrodt aus dem Schlaf. Der 35-jährige Rheinenser schaut aus dem Fenster. In der Einfahrt brennt Licht. Ein Unbekannter steht an seinem Auto. Als der Rheinenser aus dem Schlafzimmer rennt, „knallt es wie wild“. Der Täter schlägt gerade die Scheibe seines BMW ein. Neben dem Bellen des Hundes heult die Alarmanlage des Autos.